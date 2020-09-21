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Lenta.ru
Lenta.ru

В России предложили бессрочно продлить пособия безработным с детьми

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила бессрочно продлить выплату пособий безработным гражданам с детьми. Об этом говорится в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, передает газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

Нововведение начало действовать в РФ с апреля: безработные родители получают дополнительно 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Профсоюзы предлагают сделать эту меру поддержки постоянной и увеличить сумму выплат более чем в три раза.
Известия17:01
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РИА Новости

В России предложили сделать бессрочными пособия безработным с детьми

РИА Новости21:46
РБК

Профсоюзы предложили бессрочно продлить пособия для безработных с детьми

РБК21:43
Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

Известия17:01
ТАСС

«Известия»: профсоюзы предложили выплачивать пособия безработным с детьми постоянно

ТАСС18:27
РЕН ТВ

В России предложили повысить пособие безработным с детьми

РЕН ТВ17:42
URA.Ru

Россиянам с детьми хотят увеличить пособие и сделать бессрочным

URA.Ru17:34
Телеканал 360°

Повышенные пособия для безработных с детьми могут стать бессрочными

Телеканал 360°18:51

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.
Lenta.ru21:56
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Украинский экс-министр рассказал об уничтожающих нацию «тварях»

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что сокращение финансирования медицины в стране грозит катастрофой для граждан и что ответственность за это лежит на «тварях» в лице киевской власти.
Известия20:23
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Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии

Работу по некоторым интеграционным "дорожным картам" Белоруссии и России предложено активизировать, импульс этой работе может придать заседание Группы высокого уровня, которое пройдет в сентябре, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
РИА Новостивчера в 14:20
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Новосибирск свяжут с Томском сетью суперкомпьютерных центров

«Дополнительно предполагается модернизировать имеющиеся суперкомпьютерные мощности с объединением их в единую функциональную грид-сеть в рамках реализации проекта Сибирского национального центра высокопроизводительных вычислений, хранения и обработки данных», — сообщила Дорохова.
РБК Новосибирск17 сентября в 20:04

В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
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Найдено необычное последствие коронавируса у переболевших пациентов

Из ста двадцати восьми пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией, около пятидесяти процентов из них рассказали о том, что они постоянно испытывают усталость после выздоровления.
ToDay News Ufaвчера в 10:44
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