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РИА Новости
РИА Новости

В России предложили сделать бессрочными пособия безработным с детьми

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать бессрочной выплату пособия для безработных с детьми. Эту идею представили в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, сообщают "Известия".В источнике
С чего всё началось
Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

Нововведение начало действовать в РФ с апреля: безработные родители получают дополнительно 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Профсоюзы предлагают сделать эту меру поддержки постоянной и увеличить сумму выплат более чем в три раза.
Известия17:01
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URA.Ru

Новости кризиса 21 сентября. В России вырастут налоги, выплаты безработным могут стать бессрочными

URA.Ru00:00
РИА Новости

В России предложили сделать бессрочными пособия безработным с детьми

РИА Новости21:46
РЕН ТВ

Безработным с детьми предложили сделать бессрочные пособия в РФ

РЕН ТВ22:41
РБК

Профсоюзы предложили бессрочно продлить пособия для безработных с детьми

РБК21:43
Телеканал 360°

Повышенные пособия для безработных с детьми могут стать бессрочными

Телеканал 360°18:51
ТАСС

«Известия»: профсоюзы предложили выплачивать пособия безработным с детьми постоянно

ТАСС18:27
Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

Известия17:01

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РИА Новости22:16
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