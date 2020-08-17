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В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

Родителям первоклассников предложили дать право на дополнительный оплачиваемый выходной первого сентября. Такую инициативу высказала глава Института прогрессивного образования Анна Маркс в обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой, с котором ознакомились «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России предложили дать отдельный выходной семьям первоклассников

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной первого сентября. Текст обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости20:15
Подробнее о событии
РЕН ТВ

В России предложили помочь родителям проводить первоклашек в школу

РЕН ТВ23:26
Lenta.ru

Родителям российских первоклассников предложили дать выходной 1 сентября

Lenta.ru22:24
Комсомольская правда

В России предложили ввести дополнительный выходной для родителей первоклассников

Комсомольская правда20:51
RT на русском

В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

RT на русском21:51
URA.Ru

Россияне могут получить оплачиваемый выходной 1 сентября

URA.Ru21:06
РБК

СМИ узнали об идее ввести выходной для родителей первоклассников

РБК22:09
РИА Новости

В России предложили дать отдельный выходной семьям первоклассников

РИА Новости20:15

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