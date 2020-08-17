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RT на русском
RT на русском

В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила предложение вице-премьеру России Татьяне Голиковой о выделении 1 сентября дополнительного оплачиваемого выходного для родителей первоклассников.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной первого сентября. Текст обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости20:15
Подробнее о событии
РБК

СМИ узнали об идее ввести выходной для родителей первоклассников

РБК22:09
RT на русском

В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

RT на русском21:51
Комсомольская правда

В России предложили ввести дополнительный выходной для родителей первоклассников

Комсомольская правда20:51
ТК Звезда

В России предложили сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников

ТК Звезда21:04
РЕН ТВ

Оплачиваемый выходной предложили ввести в РФ для родителей первоклашек

РЕН ТВ20:51
URA.Ru

Россияне могут получить оплачиваемый выходной 1 сентября

URA.Ru21:06
РИА Новости

В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек

РИА Новости20:15

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Что касается стандартного Mate 40, то он получит основную камеру с модулями 8, 20 и 50 Мп, батарею емкостью 4300 мАч, а также дисплей 6,67 дюйма с кадровой частотой 90 Гц и загнутым на боковые кромки дисплеем.
Huawei Mate 40 получит камеру на 50 Мп
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