В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников
Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила предложение вице-премьеру России Татьяне Голиковой о выделении 1 сентября дополнительного оплачиваемого выходного для родителей первоклассников.В источнике
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В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек
Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной первого сентября. Текст обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости20:15
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В России предложили ввести дополнительный выходной для родителей первоклассников
Комсомольская правда20:51