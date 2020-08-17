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Известия

В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

Родителям первоклассников предложили дать право на дополнительный оплачиваемый выходной первого сентября. Такую инициативу высказала глава Института прогрессивного образования Анна Маркс в обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой, с котором ознакомились «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России предложили дать отдельный выходной семьям первоклассников

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной первого сентября. Текст обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости20:15
Подробнее о событии
РЕН ТВ

В России предложили помочь родителям проводить первоклашек в школу

РЕН ТВ23:26
Lenta.ru

Родителям российских первоклассников предложили дать выходной 1 сентября

Lenta.ru22:24
RT на русском

В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

RT на русском21:51
РБК

СМИ узнали об идее ввести выходной для родителей первоклассников

РБК22:09
URA.Ru

Россияне могут получить оплачиваемый выходной 1 сентября

URA.Ru21:06
Комсомольская правда

В России предложили ввести дополнительный выходной для родителей первоклассников

Комсомольская правда20:51
РИА Новости

В России предложили дать отдельный выходной семьям первоклассников

РИА Новости20:15

Стали известны причины ухода создателей «Аватара» из проекта от Netflix

Нью-Йорк, США, 14 августа 2020, 17:20 — REGNUM Авторы мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге» отказались от участия в создании экранизации от Netflix из-за разногласий по поводу бюджета, актёров и общего тона картины.
REGNUM14 августа в 10:20
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«Умные» телевизоры признаны средством для слежки за пользователями

Вся информация с телевизоров может отправляться на сервер, что необходимо для усовершенствования работы ряда функций, но как отмечает специалист, эти данные могут быть использованы спецслужбами некоторых стран.
Asteraвчера в 13:42
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

В ГИБДД подчеркнули, что собственники машин с сертифицированными багажниками на крыше, которые установлены на штатные рейлинги или места, предусмотренные для этого конструкцией ТС, могут продолжать эксплуатировать автомобиль, не опасаясь штрафов.
Новые автомобили23:04
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Раскрыт лучший материал одежды для защиты от коронавируса

Ученые из расположенных в Канаде Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета выяснили, что при нанесении SARS-Cov-2 на ткань из стопроцентного хлопка вирус деградирует менее чем за сутки.
Lenta.ru19:02
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Кедми указал, что Запад своими действиями подталкивает Минск к Москве

Поведение белорусского лидера Александра Лукашенко вызвало у представителей Запада ощущение слабости главы страны, поэтому они решили повторить украинский сценарий в Минске, заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.
Народные новости15 августа в 05:20
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