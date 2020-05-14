Общество
Lenta.ruВ России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости
В России задумали выдавать иностранным предпринимателям вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости. Об этом пишет газета «Известия». Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития.
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с чего всё началось
Иностранные предприниматели смогут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости. Как выяснили «Известия» такой законопроект подготовило Минэкономразития для привлечения инвесторов из-за рубежа. Вступить в силу новые нормы могут уже в июле 2021 года.Известиявчера в 17:01
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Общество
Названы последствия отказа Швеции от карантина
Несмотря на отказ от карантина, жителям страны рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать больших скоплений людей и поездок, а при симптомах оставаться дома.
Рамблер вчера в 11:51
Политика
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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Армия и оружие
Америка назвала Россию «противником первого уровня»
Соперниками США "второго уровня" аналитики назвали Иран и Северную Корею.
Утро.ru 02:45
Общество
В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Армия и оружие
Более 70 российских военных специалистов вернулись из Италии
«Всего с 8 мая десятью рейсами с аэродрома Виллафранка (город Верона, Италия) в Российскую Федерацию были доставлены более 70 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:31
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Общество
Минпросвещения перенесло ЕГЭ на более поздний срок, а ОГЭ отменило
В Министерстве просвещения РФ сделали заявление о том, что ЕГЭ однозначно переносится с ранее обозначенной даты (8 июня) на более поздний срок.
Tvtver.ru вчера в 07:09
Происшествия
Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Двух братьев семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке 12 мая, нашли мертвыми.
Известия вчера в 22:24
Единоборства
Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:30
Общество
У более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных выявили коронавирус
У более 600 работников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных выявили коронавирус.
Газета.Ru 03:06
Политика
В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
РИА Новости вчера в 15:44
Здоровье
На Колыме боле 500 медработников получили дополнительные выплаты
По словам губернатора Сергея Носова, сотрудники инфекционного госпиталя при Магаданской областной больнице выплаты получают ещё с 30 апреля, пишет «Магаданская правда».
REGNUM 02:58
Происшествия
Ещё два пациента скончались в Омской области от коронавируса
По данным на 13 мая, в регионе зафиксировано 355 случаев заражения COVID-19, за последние сутки выявили 23 случая.
Омск здесь вчера в 02:53
Политика
МИД потребовал от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России
МИД направит письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием выступить с опровержением данных о занижении смертности от коронавируса в России, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Вести ФМ 01:55
Политика
В Госдуме не исключили объединение Тюменской области с ХМАО и ЯНАО
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа получили статус равноправных субъектов Российской Федерации в 1993 году, но территориально входят в состав Тюменской области.
Ридус вчера в 14:51
Авто
В России стартовали продажи новой «ГАЗели»
«Группа ГАЗ» начала продажи первой модели нового семейства «ГАЗель NN» – низкопольного микроавтобуса City.
Автоновости дня вчера в 04:10
Общество
В сети появились десятки фальшивых сайтов на получение выплат семьям
Только в зоне .ru созданы около 30 новых доменов, которые явно эксплуатируют тему выплат детям, рассказал «Коммерсанту» начальник отдела безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.
БИЗНЕС Online 02:50
Здоровье
Рекорд по числу выздоровевших от коронавируса зафиксировали на Украине
Число выздоровевших от коронавируса на Украине впервые превысило количество новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 за сутки.
Lenta.ru 03:23
Общество
В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек
За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
РБК 03:17
Общество
Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 13:18
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
В начале марта увеличилось число просмотров картин «28 дней спустя» и «Эпидемия», а в прошлом месяце после вспышки коронавирусной пандемии в России на 1-е место вышел фильм «Заражение», появившийся на экранах в 2011 году.
Замана вчера в 19:21
Технологии
Reddit выпустил свою криптовалюту на базе Ethereum
Портал Reddit запустил бета-тестирование двух токенов на базе Ethereum, пишет The Block.
РБК 03:20
Религия
Столкновения полиции с демонстрантами произошли в Черногории
Жители городов Никшич и Плевля вышли на акции протеста после задержания епископа Сербской православной церкви Иоанникия и семи священников.
Эхо Москвы 02:38
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 12 мая в 03:01
Шоу-бизнес
Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в яркий цвет
Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в яркий цвет Дочери Ксении Бородиной покрасили волосы.
Экспресс газета вчера в 05:36
Гаджеты
Samsung представила первый в мире смартфон с «квантовым» процессором
Суть технологии сводится к тому, что Quantum Random Number Generator или просто QRNG, генерирует случайные числа, основываясь исключительно на теории квантового шифрования.
The GEEK 02:39
Авто
Volkswagen вывел на тесты купеобразный Tiguan
Авторамблер 03:22
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Во Владимире произошел взрыв в многоэтажке на улице Комиссарова
Взрыв в одной из квартир многоэтажного дома на улице Комиссарова областного центра произошел из-за бутылки растворителя - сообщается в городском паблике "Подслушано во Владимире".
ГТРК Владимир 01:40