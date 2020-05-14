Иностранные предприниматели смогут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости. Как выяснили «Известия» такой законопроект подготовило Минэкономразития для привлечения инвесторов из-за рубежа. Вступить в силу новые нормы могут уже в июле 2021 года.

с чего всё началось

В России задумали выдавать иностранным предпринимателям вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости. Об этом пишет газета «Известия». Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития.

В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости

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