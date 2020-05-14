Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости

В России задумали выдавать иностранным предпринимателям вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости. Об этом пишет газета «Известия». Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития.
Читать в источнике
Комментировать179
с чего всё началось

Жилье мое: вид на жительство в РФ дадут за покупку недвижимости

Иностранные предприниматели смогут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости. Как выяснили «Известия» такой законопроект подготовило Минэкономразития для привлечения инвесторов из-за рубежа. Вступить в силу новые нормы могут уже в июле 2021 года.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости

РИА Новости01:57

Власти выдадут иностранцам вид на жительство за покупку квартиры

URA.Ruвчера в 20:13

Иностранцы смогут получить вид на жительство в России за покупку недвижимости

Газета.Ruвчера в 21:24

«Известия»: МЭР готовит законопроект о виде на жительство за покупку недвижимости

ТАССвчера в 21:15

В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости

РБК00:54

Иностранцам в РФ за покупку недвижимости предоставят вид на жительство

РЕН ТВвчера в 19:27

Жилье мое: вид на жительство в РФ дадут за покупку недвижимости

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 03:29, Ашберн
Шоу-бизнес

Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака

Городовой 02:38
Общество

Названы последствия отказа Швеции от карантина

Несмотря на отказ от карантина, жителям страны рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать больших скоплений людей и поездок, а при симптомах оставаться дома.
Рамблер вчера в 11:51
2
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
517
Армия и оружие

Америка назвала Россию «противником первого уровня»

Соперниками США "второго уровня" аналитики назвали Иран и Северную Корею.
Утро.ru 02:45
23
Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
1,5K
Армия и оружие

Более 70 российских военных специалистов вернулись из Италии

«Всего с 8 мая десятью рейсами с аэродрома Виллафранка (город Верона, Италия) в Российскую Федерацию были доставлены более 70 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:31
36
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,8K
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
82
Общество

Минпросвещения перенесло ЕГЭ на более поздний срок, а ОГЭ отменило

В Министерстве просвещения РФ сделали заявление о том, что ЕГЭ однозначно переносится с ранее обозначенной даты (8 июня) на более поздний срок.
Tvtver.ru вчера в 07:09
1,1K
Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Двух братьев семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке 12 мая, нашли мертвыми.
Известия вчера в 22:24
31
Единоборства

Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:30
10
Общество

У более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных выявили коронавирус

У более 600 работников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных выявили коронавирус.
Газета.Ru 03:06
1
Политика

В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
РИА Новости вчера в 15:44
52
Здоровье

На Колыме боле 500 медработников получили дополнительные выплаты

По словам губернатора Сергея Носова, сотрудники инфекционного госпиталя при Магаданской областной больнице выплаты получают ещё с 30 апреля, пишет «Магаданская правда».
REGNUM 02:58
Происшествия

Ещё два пациента скончались в Омской области от коронавируса

По данным на 13 мая, в регионе зафиксировано 355 случаев заражения COVID-19, за последние сутки выявили 23 случая.
Омск здесь вчера в 02:53
44
Политика

МИД потребовал от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России

МИД направит письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием выступить с опровержением данных о занижении смертности от коронавируса в России, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Вести ФМ 01:55
1,1K
Политика

В Госдуме не исключили объединение Тюменской области с ХМАО и ЯНАО

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа получили статус равноправных субъектов Российской Федерации в 1993 году, но территориально входят в состав Тюменской области.
Ридус вчера в 14:51
476
Авто

В России стартовали продажи новой «ГАЗели»

«Группа ГАЗ» начала продажи первой модели нового семейства «ГАЗель NN» – низкопольного микроавтобуса City.
Автоновости дня вчера в 04:10
41
Общество

В сети появились десятки фальшивых сайтов на получение выплат семьям

Только в зоне .ru созданы около 30 новых доменов, которые явно эксплуатируют тему выплат детям, рассказал «Коммерсанту» начальник отдела безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.
БИЗНЕС Online 02:50
15
Здоровье

Рекорд по числу выздоровевших от коронавируса зафиксировали на Украине

Число выздоровевших от коронавируса на Украине впервые превысило количество новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 за сутки.
Lenta.ru 03:23
Общество

В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек

За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
РБК 03:17
43
Общество

Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 13:18
2K
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

В начале марта увеличилось число просмотров картин «28 дней спустя» и «Эпидемия», а в прошлом месяце после вспышки коронавирусной пандемии в России на 1-е место вышел фильм «Заражение», появившийся на экранах в 2011 году.
Замана вчера в 19:21
133
Технологии

Reddit выпустил свою криптовалюту на базе Ethereum

Портал Reddit запустил бета-тестирование двух токенов на базе Ethereum, пишет The Block.
РБК 03:20
Религия

Столкновения полиции с демонстрантами произошли в Черногории

Жители городов Никшич и Плевля вышли на акции протеста после задержания епископа Сербской православной церкви Иоанникия и семи священников.
Эхо Москвы 02:38
3
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 12 мая в 03:01
122
Шоу-бизнес

Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в яркий цвет

Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в яркий цвет Дочери Ксении Бородиной покрасили волосы.
Экспресс газета вчера в 05:36
5
Гаджеты

Samsung представила первый в мире смартфон с «квантовым» процессором

Суть технологии сводится к тому, что Quantum Random Number Generator или просто QRNG, генерирует случайные числа, основываясь исключительно на теории квантового шифрования.
The GEEK 02:39
Авто

Volkswagen вывел на тесты купеобразный Tiguan

Авторамблер 03:22
1
Происшествия

Во Владимире произошел взрыв в многоэтажке на улице Комиссарова

Взрыв в одной из квартир многоэтажного дома на улице Комиссарова областного центра произошел из-за бутылки растворителя - сообщается в городском паблике "Подслушано во Владимире".
ГТРК Владимир 01:40
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное