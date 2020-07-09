Экономика
Газета.RuВ России предложили деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости". Основанием для такой меры он считает зафиксированный Центробанком рост наличных средств.
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с чего всё началось
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Ведомостивчера в 17:12
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«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля
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