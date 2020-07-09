Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России предложили деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости". Основанием для такой меры он считает зафиксированный Центробанком рост наличных средств.
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с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомостивчера в 17:12

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В России предложили устроить деноминацию рубля. Как в 1998 году

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В России предложили деноминацию рубля

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Бутылка воды по 30 копеек: в России заговорили о деноминации рубля

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Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

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Аналитик заявил, что в России пора провести деноминацию рубля

Ёлдаш05:38
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Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:23
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Игры

Sony инвестирует 250 миллионов долларов в Epic Games

Японская компания Sony подтвердила сообщения о инвестициях в размере $250 млн в компанию Epic Games.
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Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

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МИД РФ заявил о возможности заключения мирного договора с Японией

Россия может заключить с Японией полноценный мирный договор, но в настоящее время ответа из Токио нет.
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Происшествия

Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке

Следствие подозревает бывшего руководителя главного управления МЧС по Липецкой области в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.
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Авто

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Компания УАЗ заменит известную по прозвищу «Русский Прадо» модель «Патриот» автомобиль Aurus.
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Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии

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Происшествия

В Магадане мужчину и женщину осудили за изнасилование племянников

Российская газета 03:14
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Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
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Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
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Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
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Происшествия

Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
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Общество

Томский губернатор уволил главу депздрава после фото мешков с трупами

Глава Томского департамента здравоохранения Александр Холопов уволен со службы после скандала, разгоревшегося из-за публикации фотографий морга, заваленного мешками с трупами.
Газета.Ru 07:19
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Общество

В Алтайском крае ужесточают контроль за масочным режимом

В документе говорится об усилении контроля за масочным режимом, возобновлении занятий спортсменов и открытии санкционированных пляжей.10 июля Виктор Томенко внес ряд изменений в указ №44 от 31 марта 2020 года «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».
Алтайская правда 07:17
Общество

Пользователи «Мегафона» и Yota пожаловались на сбои в работе сети

Пользователи пожаловались на сбои в сетях «Мегафона» и Yota в Twitter. Они не смогли совершить звонки и выйти в интернет.
Известия 04:21
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Политика

Песков: Путин и Порошенко не обменивались поздравлениями в 2014 году

Обмена поздравлениями между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Петром Порошенко в 2014 году не было, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
News.ru 06:42
Политика

В Кремле порадовались возобновлению свободной работы Telegram в России

На следующий день Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера вырастет после его разблокировки в России.
Известия 06:18
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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
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Технологии

Люди стали проводить на 40% больше времени в смартфоне, чем год назад

Время, потраченное людьми по всему миру на смартфон во втором квартале 2020-го года, выросло на 40%.
FoxTime.ru 02:00
Политика

ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Святой Софии

ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле и не превращать его в мечеть, указывая на правовые обязательства.
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Киберспорт

В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

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Автоспорт

Феттель не исключил перехода в Racing Point

Накануне появилась информация о том, что в 2021 году Себастьян Феттель вернется в команду Red Bull, с которой выиграл четыре чемпионских титула Формулы 1. Однако, пилот и команда пока не спешат подтверждать эти слухи.
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Наука

На раннюю смерть может повлиять длительность фазы быстрого сна

В американских Центрах по контролю и профилактике заболеваний выяснили, что чем меньше спящий человек находится в фазе быстрого сна, тем выше риск его преждевременной смерти от сердечно-сосудистых и некоторых других заболеваний.
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С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Известия вчера в 21:25
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Общество

Минздрав назвал регионы, где чаще всего выявляют психические болезни

Чукотский автономный округ (АО), Алтайский край и Ямало-Ненецкий АО по данным за 2019 год вошли в число регионов с самым высоким показателем распространенности психических заболеваний с расчетом на 100 тыс. человек населения.
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Шоу-бизнес

Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
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Общество

В России предложили увеличить размер автомобильных штрафов

Размер некоторых штрафов для водителей предлагают увеличить в ОНФ.
Газета.Ru 03:09
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Космос

Ученые зафиксировали загадочные круглые объекты в космосе

Ученые считают, что ими был зафиксирован до этого неизвестный класс астрономических объектов.
Москва 24 вчера в 07:50
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Как работают Яндекс.Новости?
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