С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

с чего всё началось

Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости". Основанием для такой меры он считает зафиксированный Центробанком рост наличных средств.

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