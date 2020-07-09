Экономика
Российская газетаОбъем наличных денег в России достиг рекордного значения
Объем наличных денег в обращении в России достиг на 1 июля рекордного значения в 12,42 трлн рублей, увеличившись за июль на 3,5%. Об этом говорится в статистике Центрального банка (ЦБ) России.
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с чего всё началось
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Ведомостивчера в 17:12
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«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля
Радио Sputnik08 июля в 13:06
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Политика
Лавров: США уже решили судьбу договора о СНВ
Москва, 10 июля 2020, 13:04 — REGNUM Власти США уже приняли решение не продлевать российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3.
REGNUM 06:04
Авто
Новый родстер от Skoda получит название Slavia
Созданием новинки занимаются в настоящее время 20 студентов, которые получают обучение в штаб-квартире Skoda в чешском Млада-Болеславе.
Evo-rus.com 01:46
Происшествия
Вопрос об аресте губернатора Фургала суд рассмотрит в закрытом режиме
Как пишет РИА Новости, участники процесса по делу Фургала получали угрозы и находятся под госзащитой, отметил следователь СК.
RuNews24.ru 06:07
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к проявлению гомофобии
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 июля разъяснил позицию президента России Владимира Путина по вопросам гомофобии.
Известия 06:36
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Владимир Жириновский сообщил, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, было совершено не в соответствии с установленными правилами.
Live24 04:54
Общество
В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
Коммерсантъ 04:02
Футбол
«ПСЖ» сыграет с «Аталантой» в четвертьфинале футбольной Лиги чемпионов
Французский "Пари Сен-Жермен" получил в соперники итальянскую "Аталанту" в четвертьфинале футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости 06:37
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Гаджеты
Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством
Уже в следующем году Samsung может отказаться от практики комплектования некоторых смартфонов зарядным устройством, сообщает портал The Verge со ссылкой на южнокорейский новостной сайт ETNews.
Газета.Ru вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышева друзья поздравили с Днем семьи
В подписи к снимку отмечается, что Заворотнюк и Чернышев показали пример настоящей любви, семьи и верности, а заболевание актрисы никак не повлияло на идиллию в отношениях влюбленных.
Дни24 02:26
Энергетика
Минэнерго США сообщило о снижении спроса на экспорт СПГ
Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщили о сокращении поставок американского сжиженного природного газа.
Деловое.ТВ вчера в 08:39
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором
Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
Футбол
Дьяков вернулся в «Спартак-2». В июне клуб объявил об уходе защитника
Защитник Виталий Дьяков приступил к тренировкам в «Спартаке-2». Ранее клуб объявлял об уходе Дьякова из-за окончания контракта.
Бомбардир.ру 04:43
Общество
Мишустин поставил задачу ввести трассу Москва-Казань в 2024 году
Мишустин подчеркнул, что на ближайшие три-четыре года автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань - это самый масштабный дорожный проект России.
Интерфакс 06:20
Здоровье
В Минздраве подписали приказ о возобновлении диспансеризации в России
Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров.
ФедералПресс 04:17
Общество
В Воронеже торги на покупку 55 квартир для детей-сирот не состоялись
Объявленные департаментом социальной защиты населения Воронежской области торги на покупку для детей-сирот 55 однокомнатных квартир в региональном центре признаны несостоявшимися.
Обозреватель Врн вчера в 06:40
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Общество
Одна из крупнейших компаний Германии пыталась заработать на «Новичке»
Wirecard подала заявление на банкротство в июне, хотя считалась одной из крупнейших компаний в секторе финтеха в Германии.
Lenta.ru 05:42
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
"Прошу прощения у своей семьи, которой я принес только боль", - говорится в бумаге, оставленной Пак Вон Суном на рабочем столе в своей резиденции.
Инфорос 04:05
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые начисления начнутся с 1 августа и коснутся только пенсионеров старше 75 лет.
Карелинформ 05:12
Армия и оружие
Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море
Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море.
Lenta.ru вчера в 11:42
Происшествия
На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда
Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23
Футбол
«Реал» разгромит «Алавес» в 35-м туре Примеры 10 июля
Матч 35-го тура Примеры «Реал» - «Алавес» начнется в 23:00 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 02:07
Общество
На Украине нашли обладательницу самого большого размера груди
Уроженку города Лубны Полтавской области Украины Милу Кузнецову, у которой 13-й размер груди, официально признали обладательницей самого большого натурального бюста в стране, свидетельство о рекорде девушка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 05:55