С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

с чего всё началось

Объем наличных денег в обращении в России достиг на 1 июля рекордного значения в 12,42 трлн рублей, увеличившись за июль на 3,5%. Об этом говорится в статистике Центрального банка (ЦБ) России.

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Происшествия На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы. 28

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