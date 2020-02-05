Транспорт
Российская газетаВ России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины. Данные инициативы, как сообщает "Коммерсант", рассматривались на заседании круглого стола в Госдуме России.
Читать в источнике
Оценить2036
с чего всё началось
Речь идет об ограничении скорости для автомобилей с такими покрышками, штрафе за неправильное использование сезонной резины, возвращении обязательного опознавательного знака «Ш». Такой знак необходим, чтобы машины с шипованными шинами могли опознать автоматические камеры.Коммерсантъвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:32, Ашберн
Общество
В Симферополе начнут подавать воду по графику
Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Гаджеты
На сайте Samsung появились официальные изображения Galaxy S20
Презентация линейки Galaxy S20 состоится 11 февраля. На этом же мероприятии Samsung покажет свою новую гибкую раскладушку.
Политика
Украина заявила о неготовности к возвращению Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о неготовности страны к возвращению полуострова.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Происшествия
В аэропорту Стамбула разбился самолет
Самолет турецкого лоукостера Pegasus Airlines при посадке выехал за пределы ВПП в аэропорту «Сабиха Гекчен» в Стамбуле.
Шоу-бизнес
У Тарасова родилась третья дочь
Милана, первая дочь Дмитрия и Анастасии, родилась 10 июля 2018 года. Также у Тарасова есть дочь от первого брака — Ангелина.
Политика
Путин потребовал от правительства добиться прорыва в дебюрократизации
Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от правительства Михаила Мишустина добиться дебюрократизации и рачительной траты средств.
Авто
Renault объявила скидки на свои автомобили в феврале
Наконец, Renault продолжает принимать участие в государственных программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых можно получить единовременную скидку 10% от стоимости автомобиля (не должна превышать 1 млн рублей) для уплаты первоначального взноса по кредиту.
Гаджеты
Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»
Обновление KB4532695 для операционной системы Windows 10 вызывает появление «синего экрана смерти» или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына.
Единоборства
Олег Кашин обвинил Хабиба в дискредитации России
Публицист Олег Кашин считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не должен представлять Россию на мировой арене.
Общество
Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", и передал органам опеки ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Здоровье
В Воронеже врачи спасли выношенного вне матки ребенка
Авто
Lada Vesta Cross и XRay Cross получили новую цифровую приборку
Производитель различных электронных комплектующих Ferrum рассказал журналистам, что полностью закончил работу над улучшенными приборными панелями Lada Vesta Cross и XRay Cross.
Армия и оружие
Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»
Завершились государственные испытания российского танка Т-90М "Прорыв".
Футбол
Соболев дебютирует в составе «Спартака» в матче с «Локомотивом»
В составе красно-белых дебютирует нападающий Александр Соболев, перешедший в столичный клуб из самарских "Крыльев Советов" на правах аренды.
Общество
В Дагестане медицинские маски подорожали на 650%
Самые дорогие медицинские маски в стране продаются в Дагестане.
Политика
Путин заявил, что человечество приблизилось к опасной черте
Человечество оказалось у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и угроз терроризма.
Спорт
В WADA хотят провести публичные слушания спора с РУСАДА
Эксперты WADA обратились в Спортивноый арбитражный суд с просьбой публично заслушать кейс с РУСАДА.
Авто
Дебютировал новый Cadillac Escalade
Новый Cadillac Escalade официально представили в Лос-Анджелесе.
Армия и оружие
Пентагон размещает новые ядерные боеголовки для противодействия России
В Минобороны США официально подтвердили информацию о том, что идет оснащение баллистических ракет подводных лодок новыми ядерными боеголовками малой мощности.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Футбол
«Рубин» и «Балтика» заинтересованы в услугах Кокорина
Технологии
В крепости Балаклавы обнаружен древний оружейный арсенал
В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве обнаружили средневековый оружейный инвентарь.
Хоккей
Самсонов избежал серьезной травмы после щелчка Овечкина
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов избежал серьезной травмы после броска одноклубника Александра Овечкина, информирует пресс-служба «Кэпиталз».
Происшествия
Эмиля Байрамова взяли под стражу на два месяца
5 февраля суд Центрального района Твери избирал меру пресечения 30-летнему Эмилю Байрамову, который стал участником ДТП со смертельным исходом.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.