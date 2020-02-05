Транспорт

РБКРБКВ России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
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с чего всё началось

Пользователям зимних покрышек готовят новые ограничения

Речь идет об ограничении скорости для автомобилей с такими покрышками, штрафе за неправильное использование сезонной резины, возвращении обязательного опознавательного знака «Ш». Такой знак необходим, чтобы машины с шипованными шинами могли опознать автоматические камеры.
Коммерсантъвчера в 17:00

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РЕН ТВвчера в 23:57

В России готовят новые правила для владельцев шипованных шин

URA.Ruвчера в 23:05

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Коммерсантъвчера в 17:00
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РЕН ТВ вчера в 23:26
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Общество

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Газета.Ru вчера в 20:38
Футбол

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Футбол

FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022

Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
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Политика

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Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
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