У нас много чего пишут журналисты. Сейчас бездонный интернет — что угодно писать могут. У нас инициатива вносится — и уже пишут, что ее приняли. Но касательно этой новости с отпусками — понятно, что идет цифровизация, что многие вопросы будут решаться по-другому.

Россияне смогут уходить в отпуск по новым правилам – подавая заявление в электронном формате. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в конце июня и должен был вступить в силу с 1 октября. Однако документ до сих пор не прошел первое чтение.

В России предложили изменить правила ухода в отпуск

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

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