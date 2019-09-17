Политика
ИзвестияВ России предложили изменить правила ухода в отпуск
Россияне смогут уходить в отпуск по новым правилам – подавая заявление в электронном формате. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в конце июня и должен был вступить в силу с 1 октября. Однако документ до сих пор не прошел первое чтение.
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У нас много чего пишут журналисты. Сейчас бездонный интернет — что угодно писать могут. У нас инициатива вносится — и уже пишут, что ее приняли. Но касательно этой новости с отпусками — понятно, что идет цифровизация, что многие вопросы будут решаться по-другому.
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Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
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Лечение рака у Анастасии Заворотнюк прекратили врачи
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Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
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