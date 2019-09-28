Общество

BFM.ruBFM.ruВ России изменятся правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем. Лично писать заявление и передавать его в руки работодателю станет не обязательно.
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C 1 октября в России изменятся правила выхода в отпуск

Дни2415 сентября в 08:09

Уходить в отпуск и увольняться россияне будут по-новому

Deita.ru14 сентября в 22:45

В России изменятся правила выхода в отпуск

Московский Комсомолецвчера в 03:32

В России предложили изменить правила ухода в отпуск

RT на русскомвчера в 22:46

В России предложили изменить правила ухода в отпуск

РИА Новостивчера в 19:20

В России предложили изменить правила ухода в отпуск

Известиявчера в 22:11

Депутаты предложили цифровизировать трудовые отношения

Вести.Ruвчера в 20:59
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Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта на востоке страны.
РИА Новости вчера в 22:21
Шоу-бизнес

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк начались осложнения

У находящейся в состоянии комы актрисы Анастасии Заворотнюк начались серьезные осложнения, сообщает Mash.
Donday.ru вчера в 09:45
Экономика

Компания Сечина обвиняет Минфин в предвзятости из-за отказа в льготах на триллионы рублей

«Глава „Роснефти“ Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей „Восток Ойлу“», — сообщает «Коммерсант».
URA.Ru вчера в 21:09
Футбол

«Боруссия» Д — «Барселона»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Барселоной».
Sport24.ru вчера в 17:35
Экономика

В Башкирии вырос прожиточный минимум пенсионера

В Башкирии принят закон, согласно которому в нашем регионе в будущем году вырастет величина прожиточного минимума пенсионера.
Общественная электронная газета 15 сентября в 02:12
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском вчера в 21:36
Политика

В Израиле проходят повторные парламентские выборы

В Израиле открылись участки для голосования на первых в истории страны повторных выборах в Кнессет.
Коммерсантъ 00:33
Футбол

«Зенит» провел открытую тренировку перед матчем с «Лионом»

Днем команда прилетела в Лион, а несколько часов назад провела открытую тренировку и пресс-конференцию.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:48
Футбол

Кокорин и Мамаев выходят на свободу

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
Вести.Ru вчера в 17:11
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк Анна навестила маму в больнице

Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, навестила мать в больнице. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Народные новости вчера в 19:38
Музыка

На Шнурова заводят дело после концерта в Ростове-на-Дону

Дни.ру вчера в 07:27
Общество

Губернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне»

РБК вчера в 18:34
Армия и оружие

Премьер Киргизии прибыл на место конфликта на границе с Таджикистаном

Газета.Ru вчера в 23:58
Общество

На продажу спиртного могут ввести новые ограничения

Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:07
Игры

Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare

News.ru вчера в 05:06
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Политика

Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию

Известия вчера в 21:52
Шоу-бизнес

Мария Миронова заинтриговала поклонников фотографиями с мужем

Артистка опубликовала в Instagram три фотографии с супругом, которыми ещё больше заинтриговала и одновременно разочаровала своих подписчиков.
OAnews вчера в 10:41
Политика

Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной

Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru 15 сентября в 15:58
Здоровье

Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском вчера в 23:03
Общество

В Норвегии поймали рыбу-монстра с огромными глазами

Молодой рыбак из Норвегии Оскар Ландал ловил палтуса в вблизи острова Аннёйа в Норвежско море, однако выловил странную рыбу-мутанта с гигантскими глазами.
Gazeta.SPb вчера в 17:58
Экономика

Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна

Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна Участники рынка телерекламы надеются на восстановление спроса во втором полугодии 2019 года после падения затрат в этом сегменте на 9% в первые шесть месяцев.
Коммерсантъ вчера в 15:17
Политика

Зеленский назвал свою миссию на посту президента Украины

«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
Национальная служба новостей вчера в 07:04
Происшествия

Неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Нацбанка Украины заявила, что может обратиться к Великобритании, на территории которой она проживает, и получить политическое убежище.
REGNUM 00:54
Политика

Пушков подверг критике Зеленского за заявление о «войсках в Донбассе»

Член Совета Федерации России Алексей Пушков адресовал в сторону президента Украины Владимира Зеленского критику за заявление о "войсках в Донбассе".
Газета.Ru вчера в 19:54
Общество

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Транспорт

Как меняется транспорт Петербурга

Всего же к 2023 году в Санкт-Петербурге появится 29 новых станций, три электродепо, а длина эксплуатируемых линий достигнет 178,1 км. В 2022 году планируется объявить конкурс на строительство вестибюля станции "Театральная", а также по строительству вторых вестибюлей существующих станций — "Василеостровская" и "Балтийская".
RT на русском вчера в 09:10
Гаджеты

Wi-Fi Alliance официально запускает Wi-Fi 6

Новое поколение Wi-Fi должно было называться 802.11ax, но для более понятного определения было решено использовать более простые обозначения, поэтому 802.11ax официально называется Wi-Fi 6. С новым режимом пропускная способность новых роутеров вырастет до 160 МГц.
Astera вчера в 15:49
Шоу-бизнес

Муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев обратился к семье Заворотнюк

Отец покойной Жанны Фриске обращался к семье Заворотнюк, а сейчас настала очередь мужа Жанны - Дмитрия Шепелева.
ЛигаNews.net 00:32
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