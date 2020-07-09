Общество
РИА НовостиВ России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов. Штрафы за превышение скорости представители организации оценили следующим образом.
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с чего всё началось
В Общероссийском народном фронте предложили увеличить размер некоторых штрафов для водителей, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.РИА Новости15:37
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Общество
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Минздрав заявил, что прямых данных о бесплодии из-за коронавируса нет
Специалисты-репродуктологи, акушеры-гинекологи и андрологи внимательно следят за развитием этой ситуации, подчеркнул глава Минздрава.
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Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель
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Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
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Китай предупредил о новом вирусе рядом с Россией
Китайское посольство в Нур-Султане заявило о том, что по всему Казахстану начинает распространяться «неизвестный» вирус.
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В компании CACI создали новую эффективную систему наведения на цель.
Актуальные Новости 13:43
Армия и оружие
Постпред РФ при ОБСЕ: Украина готовит военный сценарий по Донбассу
Власть Украины активно планирует сценарий военного вторжения в Донбасс, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, вытупая 9 июля на заседании постсовета ОБСЕ.
ИА Красная Весна 10:38
Культура
«Музей должен идти к коллекционеру»
В интервью «Ведомостям» основатель фонда-дарителя Владимир Смирнов рассказывает, почему музей сам выбирал работы, чего не хватает современному искусству в стране и о своем отношении к акционизму.
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Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью
Planet Today вчера в 07:35
Происшествия
Вику Тепляковой нашли мертвой в Холмском районе
Как стало известно ASTV.RU, пропавшую 6 июля Вику Теплякову обнаружили мертвой в районе села Пятиречье Холмского района.
АСТВ 17:32
Армия и оружие
Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»
Военное обозрение вчера в 13:45
Здоровье
В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала способ избежать второй волны коронавируса.
Peterburg2.ru 10:16
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович разбогатеет из-за Прилучного
Закрутила, мол, роман с женатым и довела пару до развода. «Коварной» Мирославе стали даже угрожать расправой.
Мир новостей 09:33
Общество
Данные участников блокчейн-голосования попали в открытый доступ
Зачем было внедрять блокчейн — В блокчейн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ произошел новый сбой Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК 08:28
Технологии
Израиль представил восемь изобретений, которые изменят мир туризма
Израильские компании разработали продукты и технологии, которые могут помочь туристической отрасли вернуться к безопасной и эффективной работе, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
РИА Новости 14:20
Общество
Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ
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Газета.Ru 15:04
Политика
США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности
США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
РИА Новости 18:05
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
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Компания Toyota представила на рынке Таиланда новый кроссовер Corolla Cross.
Автостат 10:01
Кино
Олегу Сенцову выделили из украинского бюджета почти $ 1 млн на съемки фильма
Известный украинский «борец за свободу» Олег Сенцов, который сам себя считает режиссером, взялся за съемки фильма «Носорог» на государственные деньги.
Евразия Daily 09:09
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости 14:40
Общество
Италия из-за коронавируса запретила въезд и транзит из 13 государств
Минздрав Италии сообщает, что в страну запрещается въезд и транзитдля граждан, находившихся в течение последних двух недель в 13 государствах, из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 15:43
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
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Вице-премьер Украины заявил о неактуальности минских соглашений
Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что минские соглашения не соответствуют обстоятельствам, во время которых они заключались.
Коммерсантъ 17:57
Футбол
УЕФА: матчи еврокубков пройдут без зрителей до дальнейших указаний
УЕФА сообщил, что футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проходить при пустых трибунах до дальнейших указаний.
РИА Новости 14:30
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Кино
Флоренс Пью придёт на смену Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel
Супергерой Marvel по имени Елена Белова станет новым персонажем киновселенной и заменит Наташу Романофф.
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