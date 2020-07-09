В Общероссийском народном фронте предложили увеличить размер некоторых штрафов для водителей, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.

с чего всё началось

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов. Штрафы за превышение скорости представители организации оценили следующим образом.

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