Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России предложили изменить размер автомобильных штрафов

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов. Штрафы за превышение скорости представители организации оценили следующим образом.
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с чего всё началось

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

В Общероссийском народном фронте предложили увеличить размер некоторых штрафов для водителей, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.
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