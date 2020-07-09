В Общероссийском народном фронте предложили увеличить размер некоторых штрафов для водителей, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.

с чего всё началось

Ранее в Кодекс об административных правонарушениях внесли поправки, значительно увеличивающие санкции за нарушение скоростного режима. Они вызвали широкий резонанс и осуждение со стороны автомобилистов. В конце мая в Минюсте заявили, что размер штрафов сохранят на прежнем уровне.

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