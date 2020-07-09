Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России предложили изменить размер автомобильных штрафов

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов. Штрафы за превышение скорости представители организации оценили следующим образом.
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с чего всё началось

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

В Общероссийском народном фронте предложили увеличить размер некоторых штрафов для водителей, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.
РИА Новостивчера в 15:37

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В ОНФ предложили в пять раз увеличить штраф за проезд на красный свет

РБКвчера в 22:10

В России предложили увеличить размер автомобильных штрафов

Газета.Ruвчера в 16:52

В России хотят изменить размер штрафов для автомобилистов

URA.Ruвчера в 15:11

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

РИА Новостивчера в 15:37

В России могут поднять автомобильные штрафы

Московский Комсомолецвчера в 15:23

В России предложили увеличить размер автомобильных штрафов

Известиявчера в 16:15

В России предложили изменить размер штрафов для автомобилистов

RT на русскомвчера в 15:04
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Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

Газета.Ru вчера в 22:41
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Происшествия

В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса

63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна вчера в 04:18
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Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

РИА Новости 00:39
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Общество

Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 19:24
Политика

Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма

Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников показал, кого забрал из роддома

Несколько дней назад Борис Корчевников "навел шороху" среди поклонников, опубликовав в блоге снимок из роддома.
Paparazzi.ru вчера в 15:22
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Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 05:56
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Общество

Главный инфекционист США заявил об усилении пандемии коронавируса

Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи заявил, что мир находится только на начальном этапе пандемии коронавируса.
UfaTime.ru 00:29
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Армия и оружие

Иран и Сирия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества

Pravda.Ru вчера в 01:40
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Технологии

Сбербанк запустил собственную платежную систему SberPay

Стало известно, что Сбербанк разработал платежную систему SberPay для владельцев карты Visa и мобильных устройств с предусмотренной на них Android-системой.
Территория новостей 00:39
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Происшествия

На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда

Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23
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Происшествия

В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны

Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
REGNUM 01:11
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Армия и оружие

В Британии заявили о военном «предупреждении» России

Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
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Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
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Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, 13 июля введут второй компонент вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:04
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
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Политика

Трамп заявил, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что рэпер Канье Уэст, недавно заявивший о своем намерении баллотироваться на пост главы государства, поддержит его на выборах.
Газета.Ru 00:36
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Общество

В Горном Алтае умер зараженный коронавирусом ветеран ВОВ

Еще один пациент, зараженный коронавирусом, умер в Республике Алтай За сутки в регионе выявлено 44 новых случая инфицирования В июне у него диагностировали коронавирус.
АМИТЕЛ 00:16
Происшествия

У шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски

У шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски, в том числе и у главы региона Сергея Фургала, после его задержания.
Известия 00:40
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Энергетика

Аналитик не исключил роста цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году

«Планка в $150 за баррель может быть легко достигнута к 2025 году», — добавил Вудс.
RT на русском вчера в 18:40
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Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news 08 июля в 14:19
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Здоровье

В Тюменской области ужесточили меры профилактики коронавируса

В Тюмени решили ужесточить меры профилактики коронавирусной инфекции.
NG72.ru вчера в 06:35
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Культура

Книга «Второму игроку приготовиться» выйдет в ноябре 2020 года

RuNews24.ru 00:00
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Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
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Армия и оружие

В Вооруженных силах США откажутся от названий и символики конфедератов

Американские военные намерены отказаться от символики и названий, связанных с политическими деятелями Конфедерации.
Свободная Пресса 01:29
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $42 за баррель

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, опустилась до $41,30 за баррель.
Деловое.ТВ вчера в 12:21
Общество

В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»

Ruposters.ru вчера в 07:07
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
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Политика

В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»

Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас подтвердил РБК, что отмена «дня тишины», запрет на публикацию экзитполов до закрытия участков и назначение наблюдателей Общественной палатой обсуждаются и в Совфеде.
РБК 01:00
Авто

Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей

Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, накануне первые товарные паркетники появились в автосалонах официальных дилеров бренда по цене от 2,2 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу.
Новые автомобили вчера в 22:21
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