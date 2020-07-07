Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России предложили изменить водительские права и ПТС

МВД России разработало приказ, предлагающий внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС). Об этом сообщается на сайте министерства во вторник, 7 июля.
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В России предложили изменить водительские права и ПТС

Lenta.ru13:18

В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

РИА Новости15:21

В России могут изменить водительские права

RT на русском13:47

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

Газета.Ru15:55

МВД анонсировало изменение внешнего вида водительских прав

РБК13:06

В России хотят изменить водительские права

URA.Ru12:59

МВД России подготовлены поправки в ведомственные приказы, регламентирующие регистрационную деятельность

МВД медиа11:26
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Футбол

Глушаков: «Ахмат» проявил характер в матче РПЛ с «Тамбовом»

Футболисты грозненского "Ахмата" проявили характер в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом", который после игры с московским "Спартаком" получил положительные эмоции, заявил РИА Новости полузащитник команды из Чечни Денис Глушаков.
РИА Новости 16:19
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в продаже

Компания AMD выпустила в продажу процессоры Matisse Refresh: 12-ядерный Ryzen 9 3900XT, 8-ядерный Ryzen 7 3800XT и 6-ядерный Ryzen 5 3600XT.
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Автоспорт

Фернандо Алонсо все же подписал контракт с Renault

Раннее СМИ сообщали новость о том, что пилот "Формулы-1" Фернандо Алонсо может быть зачислен в состав "Рено".
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Сын Бари Алибасова оценил шансы отца на выздоровление

Сын российского продюсера Бари Алибасова оценил шансы отца на выздоровление в беседе с «Пятым каналом».
Lenta.ru 20:01
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Шоу-бизнес

Джонни Депп и Эмбер Хёрд встретились в суде

Начинается процесс по делу голливудского актера Джонни Деппа — он обвинил британскую газету Sun, написавшую об избиении Эмбер Хёрд, в клевете.
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
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Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 18:36
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Футбол

Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния

БИЗНЕС Online 05 июля в 03:13
Общество

Адвокат Ефремова похвастался высокими доходами

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал себя одним из самых высокооплачиваемых юристов в России.
Известия 20:15
Общество

На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова

На Лубянке, у здания ФСБ прошли одиночные пикеты в поддержку задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова.
РБК 14:48
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Происшествия

Верзилов не признал себя виновным по делу о двойном гражданстве

Известия 15:54
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Политика

Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ

Глава Белого дома Дональд Трамп уведомил конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.
Газета.Ru 17:11
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Армия и оружие

Российская РЛС «Контейнер» засекла удар неизвестных самолетов по Ирану

Российская загоризонтная РЛС «Контейнер» смогла засечь неопознанные самолеты, которые нанесли удар по Ирану, находясь в воздушном пространстве Азербайджана.
Вечерний курьер вчера в 01:48
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Политика

Байден предложил ввести ограничения на импорт товаров из России

В случае победы на выборах Байден обещает ввести целевые ограничения на импорт из РФ и КНР, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности США.
Известия 19:26
Кино

Том Хэнкс расстроен, что его новый фильм выходит на Apple TV+

Как сообщает актер, на данном ресурсе достаточно сильно ощущается потеря качества в картинке и звука, что может сказаться на впечатлениях зрителя от самого фильма.
CT news 16:48
Наука

Миниатюрного предка динозавров и птерозавров нашли на Мадагаскаре

Мелкий предок динозавров обнаружен в триасовых отложениях Мадагаскара.
Evo-rus.com 05:54
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Общество

Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег

Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости 16:44
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Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
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Происшествия

Источник рассказал о возможном мотиве Сафронова

Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» и бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов мог пойти на сотрудничество с иностранными спецслужбами из-за обиды за смерть своего отца, рассказал «Известиям» источник в ФСБ.
Известия 19:00
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Стало известно, как укрепить иммунитет при помощи шоколада

Специалист по рациональному питанию Варвара Зародина объяснила россиянам, как при помощи шоколада укрепить иммунитет.
Online47.ru 19:35
Политика

В Конгрессе США предложили выделить $275 млн на военную помощь Украине

Вашингтон, 8 июля 2020, 01:50 — REGNUM Военную помощь Украине в размере $275 млн предложил включить в проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, 7 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM 18:50
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Наука

Идентифицированы древние морские скорпионы длиной 2,5 метра

Например, единственный целиком сохранившийся экземпляр морского скорпиона принадлежит представителю вида Adelophthalmus waterstoni, длина которого составляла всего 5,7 см.
Российская газета вчера в 11:05
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Гаджеты

Огромный Honor X10 Max получил первое обновление

iXBT.com вчера в 12:36
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Авто

Ford анонсировал все три версии нового Bronco

Ford продолжает интриговать публику тизерами возрожденного Bronco, показав в этот раз все три версии новинки.
Letnews.ru вчера в 10:31
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Армия и оружие

Бывший аналитик ЦРУ усомнился в «сговоре» РФ с талибами

Информацию о предполагаемом сотрудничестве Москвы с боевиками запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" ради убийства американских солдат в Афганистане стоит воспринимать с большой долей скепсиса, считает бывший глава отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб.
Газета.Ru 08:16
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
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Происшествия

Дело об убийстве завели после пропажи восьмилетней девочки на Сахалине

Газета.Ru 06:47
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Общество

На Сахалине после дезинфекции возобновили работу два детских сада

REGNUM 05 июля в 20:47
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
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Общество

В России отмечается День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака.
ТАСС 17:08
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