МВД России разработало приказ, предлагающий внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС). Об этом сообщается на сайте министерства во вторник, 7 июля.

В России предложили изменить водительские права и ПТС

Футбол Глушаков: «Ахмат» проявил характер в матче РПЛ с «Тамбовом» Футболисты грозненского "Ахмата" проявили характер в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом", который после игры с московским "Спартаком" получил положительные эмоции, заявил РИА Новости полузащитник команды из Чечни Денис Глушаков.

Гаджеты Процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в продаже Компания AMD выпустила в продажу процессоры Matisse Refresh: 12-ядерный Ryzen 9 3900XT, 8-ядерный Ryzen 7 3800XT и 6-ядерный Ryzen 5 3600XT. 1

Автоспорт Фернандо Алонсо все же подписал контракт с Renault Раннее СМИ сообщали новость о том, что пилот "Формулы-1" Фернандо Алонсо может быть зачислен в состав "Рено".

Шоу-бизнес Джонни Депп и Эмбер Хёрд встретились в суде Начинается процесс по делу голливудского актера Джонни Деппа — он обвинил британскую газету Sun, написавшую об избиении Эмбер Хёрд, в клевете. 1

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 99

Общество Адвокат Ефремова похвастался высокими доходами Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал себя одним из самых высокооплачиваемых юристов в России.

Политика Байден предложил ввести ограничения на импорт товаров из России В случае победы на выборах Байден обещает ввести целевые ограничения на импорт из РФ и КНР, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности США.

Кино Том Хэнкс расстроен, что его новый фильм выходит на Apple TV+ Как сообщает актер, на данном ресурсе достаточно сильно ощущается потеря качества в картинке и звука, что может сказаться на впечатлениях зрителя от самого фильма.

Политика Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека. 254

Происшествия Источник рассказал о возможном мотиве Сафронова Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» и бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов мог пойти на сотрудничество с иностранными спецслужбами из-за обиды за смерть своего отца, рассказал «Известиям» источник в ФСБ. 1

Здоровье Стало известно, как укрепить иммунитет при помощи шоколада Специалист по рациональному питанию Варвара Зародина объяснила россиянам, как при помощи шоколада укрепить иммунитет.

Политика В Конгрессе США предложили выделить $275 млн на военную помощь Украине Вашингтон, 8 июля 2020, 01:50 — REGNUM Военную помощь Украине в размере $275 млн предложил включить в проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, 7 июля сообщается на сайте законодательного органа. 1

Наука Идентифицированы древние морские скорпионы длиной 2,5 метра Например, единственный целиком сохранившийся экземпляр морского скорпиона принадлежит представителю вида Adelophthalmus waterstoni, длина которого составляла всего 5,7 см. 11

Авто Ford анонсировал все три версии нового Bronco Ford продолжает интриговать публику тизерами возрожденного Bronco, показав в этот раз все три версии новинки. 3

Армия и оружие Бывший аналитик ЦРУ усомнился в «сговоре» РФ с талибами Информацию о предполагаемом сотрудничестве Москвы с боевиками запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" ради убийства американских солдат в Афганистане стоит воспринимать с большой долей скепсиса, считает бывший глава отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб.

Армия и оружие Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World. 553