В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Ранее в России работодателям решили запретить отслеживать местоположение своих сотрудников, работающих на удаленке. Депутаты предложили внести такие поправки в ТК, как понятие удаленной и комбинированной работы.В источнике
Как это будет реализовано на практике, партнеры должны решить самостоятельно в рамках трудового договора. Например, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его дополнительных затрат.
С чего всё началось
Допустят в расход: россияне на удаленке смогут вернуть траты на электричество
Россиянам дадут возможность вернуть расходы, связанные с удаленкой, например траты на электричество. Минтруд в целом поддержал депутатский проект поправок в Трудовой кодекс РФ о дистанционном режиме работы.
Известия17:01
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