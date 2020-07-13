В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Ранее в России работодателям решили запретить отслеживать местоположение своих сотрудников, работающих на удаленке. Депутаты предложили внести такие поправки в ТК, как понятие удаленной и комбинированной работы.

Михаил Тарасенко российский депутат Как это будет реализовано на практике, партнеры должны решить самостоятельно в рамках трудового договора. Например, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его дополнительных затрат.