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Lenta.ruLenta.ru

В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Ранее в России работодателям решили запретить отслеживать местоположение своих сотрудников, работающих на удаленке. Депутаты предложили внести такие поправки в ТК, как понятие удаленной и комбинированной работы.В источнике
Михаил Тарасенкороссийский депутат
Как это будет реализовано на практике, партнеры должны решить самостоятельно в рамках трудового договора. Например, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его дополнительных затрат.
С чего всё началось

Допустят в расход: россияне на удаленке смогут вернуть траты на электричество

Россиянам дадут возможность вернуть расходы, связанные с удаленкой, например траты на электричество. Минтруд в целом поддержал депутатский проект поправок в Трудовой кодекс РФ о дистанционном режиме работы.
Известия17:01
Подробнее о событии

Россиянам на «удаленке» могут компенсировать расходы за электричество

Ридус20:30

Россиянам вернут деньги, потраченные на удаленке

РЕН ТВ18:22

«Известия»: россияне на удаленке смогут вернуть расходы за электричество

ТАСС19:50

Россиянам, работающим на удаленке, могут компенсировать расходы

URA.Ru18:56

Россияне смогут вернуть потраченные на удаленке средства

Вечерняя Москва18:43

В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Lenta.ru20:15

Допустят в расход: россияне на удаленке смогут вернуть траты на электричество

Известия17:01
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Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль

Рецепт надежного пароля заключается в его длине, периодическом обновлении, а также в способе хранения - не забыть секретный код помогут специальные менеджеры паролей или обычный бумажный листок в кошельке, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль
РИА Новости20:16
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На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфаксвчера в 11:51
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На Сахалине арестовали обвиняемых в убийстве 8-летней девочки

В субботу городской суд Южно-Сахалинска по ходатайству следствия заключил под стражу мужчину и женщину, которых ранее задержали по подозрению в убийстве восьмилетней девочки, сообщает официальный сайт регионального Следственного управления СК.
Российская газета11 июля в 03:29
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Число пострадавших при пожаре на корабле в США выросло до 21

Сан-Диего, США, 13 июля 2020, 02:00 — REGNUM Число пострадавших при пожаре на корабле Bonhomme Richard американских военно-морских сил в городе Сан-Диего (штат Калифорния) выросло до 21, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
REGNUM19:00
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Британские спортсмены на Олимпиаде 2012 принимали секретный препарат

Британские спортсмены — участники Игр-2012 в Лондоне принимали во время соревнований специальный препарат, повышающий выносливость, заявили 12 июля корреспонденты газеты The Mail on Sunday Ник Харрис, Эдмунд Виллисон и Роб Draper в статье, опубликованной в газете.
ИА Красная Веснавчера в 14:12
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