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Lenta.ruLenta.ruВ России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Ранее в России работодателям решили запретить отслеживать местоположение своих сотрудников, работающих на удаленке. Депутаты предложили внести такие поправки в ТК, как понятие удаленной и комбинированной работы.
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Михаил Тарасенко
Как это будет реализовано на практике, партнеры должны решить самостоятельно в рамках трудового договора. Например, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его дополнительных затрат.
— Михаил Тарасенко, российский депутатТАСС 19:50
с чего всё началось

Допустят в расход: россияне на удаленке смогут вернуть траты на электричество

Россиянам дадут возможность вернуть расходы, связанные с удаленкой, например траты на электричество. Минтруд в целом поддержал депутатский проект поправок в Трудовой кодекс РФ о дистанционном режиме работы.
Известия17:01

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Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

РБК21:45

СМИ: россиянам, работающим на удаленке, могут компенсировать расходы

РИА Новости21:22

Допустят в расход: россияне на удаленке смогут вернуть траты на электричество

Известия17:01

«Известия»: россияне на удаленке смогут вернуть расходы за электричество

ТАСС19:50

Россиянам, работающим на удаленке, могут компенсировать расходы

URA.Ru18:56

Россиянам вернут деньги, потраченные на удаленке

РЕН ТВ18:22

В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Lenta.ru20:15
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