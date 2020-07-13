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Lenta.ruВ России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Ранее в России работодателям решили запретить отслеживать местоположение своих сотрудников, работающих на удаленке. Депутаты предложили внести такие поправки в ТК, как понятие удаленной и комбинированной работы.
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Как это будет реализовано на практике, партнеры должны решить самостоятельно в рамках трудового договора. Например, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его дополнительных затрат.
— Михаил Тарасенко, российский депутатТАСС 19:50
с чего всё началось
Россиянам дадут возможность вернуть расходы, связанные с удаленкой, например траты на электричество. Минтруд в целом поддержал депутатский проект поправок в Трудовой кодекс РФ о дистанционном режиме работы.Известия17:01
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