Россиянам дадут возможность вернуть расходы, связанные с удаленкой, например траты на электричество. Минтруд в целом поддержал депутатский проект поправок в Трудовой кодекс РФ о дистанционном режиме работы.

с чего всё началось

Как это будет реализовано на практике, партнеры должны решить самостоятельно в рамках трудового договора. Например, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его дополнительных затрат.

Ранее в России работодателям решили запретить отслеживать местоположение своих сотрудников, работающих на удаленке. Депутаты предложили внести такие поправки в ТК, как понятие удаленной и комбинированной работы.

В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Политика ЕС ускорит развитие Украины как аграрной сверхдержавы Между Украиной и ЕС начинает разгораться скандал. Причина - в попытке Киева поддержать свое машиностроение, оказавшееся на грани гибели. 5

Общество В нескольких регионах России прогнозируется волна жары В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях температура поднимется на 6-7°C выше нормы, она будет достигать 40°C. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Армия и оружие Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25 Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25. 16

Политика Власти обсуждают реформу работы Россотрудничества В администрации президента и правительстве началось обсуждение реформы российского подхода к «мягкой силе» и работы Россотрудничества. 1

Здоровье Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни. 2

Политика Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму «Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости». 434

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,3K

Экономика По индексу промпроизводства область остается в двадцатке худших регионов В рейтинге регионов по динамике промышленного производства Саратовская область оказалась в двадцатке аутсайдеров.

Футбол «Спартак» сохранил прописку в премьер-лиге за два тура до финиша Футболисты московского "Спартака" обеспечили себе прописку в Российской премьер-лиге за два тура до окончания нынешнего сезона.

Общество Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости". 99

Политика Украина заявила о желании подключить США к переговорам по Донбассу Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и «нормандском» форматах переговоров по урегулированию в Донбассе, заявил вице-премьер Украины, представитель страны в контактной группе Алексей Резников. 1

Футбол Петербургского арбитра Лапочкина заподозрили в игре на ставках Футбольного арбитра из Петербурга Сергея Лапочкина подозревают в игре на спортивном тотализаторе, сообщает Metaratings.ru.

Футбол Кавазашвили: «„Спартак“ находится в стадии развала» Нынешний «Спартак» не может сравниться с тем недавним коллективом, который имел шикарное нападение, а полузащита с атакой делали погоду в команде.

Происшествия В Германии начались поиски разоружившего полицейских мужчины с луком В районе города Оппенау немецкой земли Баден-Вюртемберг полиция со спецназом и вертолетами ищет 31-летнего мужчину с луком, который ранее отобрал оружие у обнаруживших его полицейских и сбежал. 77