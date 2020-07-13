Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Ранее в России работодателям решили запретить отслеживать местоположение своих сотрудников, работающих на удаленке. Депутаты предложили внести такие поправки в ТК, как понятие удаленной и комбинированной работы.
Читать в источнике
Комментировать219
Михаил Тарасенко
Как это будет реализовано на практике, партнеры должны решить самостоятельно в рамках трудового договора. Например, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его дополнительных затрат.
— Михаил Тарасенко, российский депутатТАСС вчера в 19:50
с чего всё началось

Допустят в расход: россияне на удаленке смогут вернуть траты на электричество

Россиянам дадут возможность вернуть расходы, связанные с удаленкой, например траты на электричество. Минтруд в целом поддержал депутатский проект поправок в Трудовой кодекс РФ о дистанционном режиме работы.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

РБКвчера в 21:45

Россиянам вернут деньги, потраченные на удаленке

РЕН ТВвчера в 18:22

В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Lenta.ruвчера в 20:15

«Известия»: россияне на удаленке смогут вернуть расходы за электричество

ТАССвчера в 19:50

Россиянам, работающим на удаленке, могут компенсировать расходы

URA.Ruвчера в 18:56

СМИ: Минтруд одобрил проект о компенсации затрат на удаленную работу

РИА Новостивчера в 21:22

Допустят в расход: россияне на удаленке смогут вернуть траты на электричество

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 01:36, Ашберн
Политика

ЕС ускорит развитие Украины как аграрной сверхдержавы

Между Украиной и ЕС начинает разгораться скандал. Причина - в попытке Киева поддержать свое машиностроение, оказавшееся на грани гибели.
Вечерний курьер 11 июля в 05:11
5
Армия и оружие

После боя на границе Азербайджана и Армении умер еще один солдат

Вести.Ru вчера в 14:51
1,9K
Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили самолет ВВС США над Японским морем

Газета.Ru 11 июля в 11:56
412
Происшествия

В Нижегородской области при крушении самолета Ан-2 погиб человек

На юге Нижегородской области упал легкомоторный самолет Ан-2, в результате чего погиб человек.
РБК вчера в 22:38
12
Общество

Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков

РИА Новости 01:20
4
Общество

В нескольких регионах России прогнозируется волна жары

В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях температура поднимется на 6-7°C выше нормы, она будет достигать 40°C. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Профиль вчера в 20:44
Армия и оружие

Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25

Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25.
РИА Новости вчера в 15:30
16
Политика

Власти обсуждают реформу работы Россотрудничества

В администрации президента и правительстве началось обсуждение реформы российского подхода к «мягкой силе» и работы Россотрудничества.
Коммерсантъ 00:38
1
Здоровье

Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом

Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни.
Известия вчера в 22:27
2
Армия и оружие

The National Interest сравнил истребители Су-57 и F-22

Издание The National Interest провело сравнение истребителя Су-57 российского производства и американского самолёта F-22.
Дни24 10 июля в 04:35
1
Политика

Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму

«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
434
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,3K
Общество

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 11 июля в 19:36
1,5K
Здоровье

Число больных COVID в Забайкалье выросло после снятия ограничений

Количество больных коронавирусом в Забайкалье «подросло» после снятия второго этапа ограничений. Однако,в целом, по краю идёт снижение.
Zabnews.ru вчера в 23:38
4
Экономика

По индексу промпроизводства область остается в двадцатке худших регионов

В рейтинге регионов по динамике промышленного производства Саратовская область оказалась в двадцатке аутсайдеров.
Взгляд-инфо 00:05
Общество

Число жертв наводнений и оползней в Японии возросло до 72

Как минимум 72 человека стали жертвами сильных ливней и наводнений в Японии. Такие данные приводит японское общественное телевидение.
Московский Комсомолец вчера в 23:55
12
Технологии

IT-специалисты дали советы, как создавать надёжные пароли

Эксперты по информационной безопасности рассказали, как создавать надёжные пароли, а затем не забывать их.
News.ru 01:19
18
Футбол

«Спартак» сохранил прописку в премьер-лиге за два тура до финиша

Футболисты московского "Спартака" обеспечили себе прописку в Российской премьер-лиге за два тура до окончания нынешнего сезона.
Вести.Ru вчера в 16:41
Кино

Вышел трейлер фильма «Тесла» с Итаном Хоуком

Piter.tv 11 июля в 09:59
Общество

Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу

В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
99
Политика

Украина заявила о желании подключить США к переговорам по Донбассу

Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и «нормандском» форматах переговоров по урегулированию в Донбассе, заявил вице-премьер Украины, представитель страны в контактной группе Алексей Резников.
Известия 00:56
1
Происшествия

В посёлке на Таймыре ввели режим ЧС после разлива топлива

«В связи с разливом авиационного топлива в посёлке Тухард введён режим ЧС муниципального характера», — говорится в заявлении.
RT на русском 00:58
287
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
118
Шоу-бизнес

Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера

Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости вчера в 11:20
15
Футбол

Петербургского арбитра Лапочкина заподозрили в игре на ставках

Футбольного арбитра из Петербурга Сергея Лапочкина подозревают в игре на спортивном тотализаторе, сообщает Metaratings.ru.
Московский Комсомолец вчера в 08:17
Общество

В Кузбассе выявили 50 новых носителей коронавируса

REGNUM 00:24
36
Политика

Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше

ТАСС вчера в 17:13
278
Футбол

Кавазашвили: «„Спартак“ находится в стадии развала»

Нынешний «Спартак» не может сравниться с тем недавним коллективом, который имел шикарное нападение, а полузащита с атакой делали погоду в команде.
Евро-футбол.ру вчера в 07:07
Происшествия

В Германии начались поиски разоружившего полицейских мужчины с луком

В районе города Оппенау немецкой земли Баден-Вюртемберг полиция со спецназом и вертолетами ищет 31-летнего мужчину с луком, который ранее отобрал оружие у обнаруживших его полицейских и сбежал.
РБК вчера в 15:24
77
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.
РИА Новости вчера в 11:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное