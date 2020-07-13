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Российская газетаВ России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда России поддержало законопроект о поправках в Трудовой кодекс, которые законодательно закрепляют дистанционный режим работы.
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Как это будет реализовано на практике, партнеры должны решить самостоятельно в рамках трудового договора. Например, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его дополнительных затрат.
— Михаил Тарасенко, российский депутатТАСС вчера в 19:50
с чего всё началось
Минтруд в целом поддержал депутатский проект поправок в Трудовой кодекс РФ о дистанционном режиме работы. Документ в том числе позволяет предусмотреть порядок компенсации расходов, связанных с использованием сотрудником личного оборудования. До сих пор этот вопрос не был урегулирован.Известиявчера в 17:01
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