Экономика
Lenta.ruВ России предложили максимально поднять налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9 процента. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, изучившее соответствующий документ на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Минэкономики выступило за увеличение единого налога на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент и торговый сбор на 4,9% в 2020 году, следует из проекта приказа на портале проектов нормативных правовых актов.Коммерсантъвчера в 14:14
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«Сначала поднимут, а потом совсем отменят»: Правительство лишает малый бизнес последних льгот
Комсомольская правда09:40
Минэкономики предложило крупнейшее с 2015 года увеличение налогов на малый бизнес
Коммерсантъвчера в 14:14
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Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
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Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщается на сайте российского ведомства.
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Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей
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ТАСС 12:00
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Глава Югры может сложить полномочия за год до окончания срока Во второй половине октября может быть снят с должности губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
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Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
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Почему Зеленский отложил отвод сил в Донбассе
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Газета.Ru 07:20
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru вчера в 07:11
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
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Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Кино
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Съемки автобиографического фильма о покойной Юлии Началовой стартовали со скандала.
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Происшествия
Власти ФРГ сочли терактом ДТП в Лимбурге
News.ru 04:33
Гаджеты
В России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан
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Общество
В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»
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Местный житель на среднюю зарплату может приобрести 3,83 набора. Последнее место в топ-100 занял город Шахты.
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Хоккей
Команды МХЛ набрали 258 минут штрафа из-за массовой драки
После вбрасывания хоккеисты устроили массовую драку. В итоге судьи назначили соперникам 258 минут штрафного времени в общей сумме.
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Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
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Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
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Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
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Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
Политика
В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.
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Культура
Юлиана Слащева назначена гендиректором киностудии имени Горького
В Министерстве культуры России сообщили, что гендиректором киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького с контрактом на 5 лет назначена Юлиана Слащева.
Московский Комсомолец 13:54