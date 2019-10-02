Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России предложили максимально поднять налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9 процента. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, изучившее соответствующий документ на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Минэкономики выступило за увеличение единого налога на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент и торговый сбор на 4,9% в 2020 году, следует из проекта приказа
 на портале проектов нормативных правовых актов.
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Почему Зеленский отложил отвод сил в Донбассе

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В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

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Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
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Съемки автобиографического фильма о покойной Юлии Началовой стартовали со скандала.
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Политика

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе

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