Экономика
АБНВ России предложили наказывать губернаторов за низкие доходы казны
В Минфине разработали постановление, предполагающие дисциплинарную ответственность для губернаторов регионов, где не растут доходы бюджета. Также в документе предлагают сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень.
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с чего всё началось
Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.Известия27 ноября в 16:01
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Главу Бурятии хотят привлечь к дисциплинарной ответственности за привычку тратить и не зарабатывать
Московский Комсомолец Улан-Удэ27 ноября в 21:49
Минфин предлагает привлекать губернаторов к ответственности за низкие доходы казны
Znak.com27 ноября в 20:51
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