Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.

с чего всё началось

В Минфине разработали постановление, предполагающие дисциплинарную ответственность для губернаторов регионов, где не растут доходы бюджета. Также в документе предлагают сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень.

В России предложили наказывать губернаторов за низкие доходы казны

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