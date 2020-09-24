Из проекта поправок следует, что норма об увольнении за пьянство будет распространяться на удалённый труд. Кроме того, с сотрудником на «дистанционке» нельзя будет расстаться за прогул, поскольку работодатель не сможет подтвердить отсутствие работника на рабочем месте.

С чего всё началось Тост за профпригодность: за пьянство на удаленке предложили не увольнять Прийти к человеку домой с проверкой работодателю не позволяет Конституция, а доказать факт опьянения дистанционно практически невозможно, объясняют эксперты. Вместе с тем работодателю хотят дать право увольнять удаленного сотрудника, если тот не выходит на связь целый день. Известия 17:01