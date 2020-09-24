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REGNUM
REGNUM

В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе

Из проекта поправок следует, что норма об увольнении за пьянство будет распространяться на удалённый труд. Кроме того, с сотрудником на «дистанционке» нельзя будет расстаться за прогул, поскольку работодатель не сможет подтвердить отсутствие работника на рабочем месте.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тост за профпригодность: за пьянство на удаленке предложили не увольнять

Прийти к человеку домой с проверкой работодателю не позволяет Конституция, а доказать факт опьянения дистанционно практически невозможно, объясняют эксперты. Вместе с тем работодателю хотят дать право увольнять удаленного сотрудника, если тот не выходит на связь целый день.
Известия17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россиян предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Lenta.ru18:03
РИА Новости

СМИ: сотрудников «на удаленке» предложили не увольнять за пьянство

РИА Новости20:36
ТАСС

«Известия»: сотрудников на удаленке предложили не увольнять за употребление алкоголя

ТАСС20:25
РБК

СМИ узнали о поправке в законопроект об увольнении за пьянство на работе

РБК19:38
РЕН ТВ

Россиян не смогут уволить за нетрезвую работу на «удаленке»

РЕН ТВ00:47
URA.Ru

В России предложили не увольнять за пьянство на работе

URA.Ru17:42
Известия

На удаленной работе предложили не увольнять за пьянство

Известия17:15

В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

В России изменились правила проверки измерительных приборов — теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта, сообщила "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга.
РИА Новости22:18
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«Бавария» и «Севилья» разыграют Суперкубок УЕФА в Эстонии

Изначально на проведение матча за Суперкубок претендовали девять арен, включая стадионы в французской Ницце, белорусском Минске, казахстанской Алма-Ата и молдавском Кишиневе, а выбор УЕФА пал на самый вместительный из претендентов - арену португальского "Порту" "Эштадиу Драгау".
Газета.Ru17:10

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъвчера в 05:54
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Жириновский назвал три возможных пути объединения России и Белоруссии

1. Вхождение Белоруссии в состав России - если Лукашенко поддержит вариант присоединения к России, то достаточно, чтобы Верховный совет Белоруссии обратился с просьбой к Путину, как это было с Крымом, о вхождении в состав РФ.
Комсомольская правда21:01

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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Роспотребнадзор рассказал о платформах разработки вакцины от COVID-19

«В настоящее время во всём мире ведутся разработки профилактических препаратов против COVID-19 на основе нескольких технологических платформ: субъединичные, векторные реплицирующиеся и векторные нереплицирующиеся, РНК и ДНК-вакцины, инактивированные, живые аттенуированные (ослабленные) и вакцины на основе вирусоподобных частиц», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском00:56
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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