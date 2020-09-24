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REGNUM
REGNUM

В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе

Москва, 24 сентября 2020, 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тост за профпригодность: за пьянство на удаленке предложили не увольнять

Прийти к человеку домой с проверкой работодателю не позволяет Конституция, а доказать факт опьянения дистанционно практически невозможно, объясняют эксперты. Вместе с тем работодателю хотят дать право увольнять удаленного сотрудника, если тот не выходит на связь целый день.
Известия17:01
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РЕН ТВ

Россиян не смогут уволить за нетрезвую работу на «удаленке»

РЕН ТВ00:47
Lenta.ru

Россиян предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Lenta.ru18:03
ТАСС

«Известия»: сотрудников на удаленке предложили не увольнять за употребление алкоголя

ТАСС20:25
РБК

СМИ узнали о поправке в законопроект об увольнении за пьянство на работе

РБК19:38
РИА Новости

СМИ: сотрудников «на удаленке» предложили не увольнять за пьянство

РИА Новости20:36
URA.Ru

В России предложили не увольнять за пьянство на работе

URA.Ru17:42
Известия

На удаленной работе предложили не увольнять за пьянство

Известия17:15

В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал
Известиявчера в 16:25
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Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной

Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
Известия23:05
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Минобороны России получило очередной полковой комплект С-400

«Алмаз-Антей» в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы концерна «Алмаз-Антей».
RT на русском02:42

В Госдуме оценили идею по созданию площадки по «деоккупации» Крыма

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев назвал бессмысленной идею создания Украиной международной переговорной площадки по "деоккупации" полуострова, напомнил об ответственности за нарушение территориальной целостности РФ и предложил возможным участникам подобной дискуссии сразу собираться в Сибири.
РИА Новости01:30
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