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REGNUM
REGNUM

В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе

Москва, 24 сентября 2020, 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тост за профпригодность: за пьянство на удаленке предложили не увольнять

Прийти к человеку домой с проверкой работодателю не позволяет Конституция, а доказать факт опьянения дистанционно практически невозможно, объясняют эксперты. Вместе с тем работодателю хотят дать право увольнять удаленного сотрудника, если тот не выходит на связь целый день.
Известия17:01
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РЕН ТВ

Россиян не смогут уволить за нетрезвую работу на «удаленке»

РЕН ТВ00:47
РИА Новости

СМИ: сотрудников «на удаленке» предложили не увольнять за пьянство

РИА Новости20:36
Известия

На удаленной работе предложили не увольнять за пьянство

Известия17:15
РБК

СМИ узнали о поправке в законопроект об увольнении за пьянство на работе

РБК19:38
Lenta.ru

Россиян предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Lenta.ru18:03
URA.Ru

В России предложили не увольнять за пьянство на работе

URA.Ru17:42
ТАСС

«Известия»: сотрудников на удаленке предложили не увольнять за употребление алкоголя

ТАСС20:25

РБК: частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины

Одна из самых популярных линеек антигриппозных вакцин "Ультрикс" в ближайшее время будет недоступна в коммерческом медицинском секторе и аптеках, сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных страховщиков и частных клиник.
РБК: частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины
РИА Новости03:11
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Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
RT на русском06:01
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.
Известия05:11
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Осужденный за взятку и мошенничество Рушан Юсупов назначен главбухом госучреждения

Напомним, в июле 2018 года Рушан Юсупов был признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере), а также по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие, совершенное в значительном размере).
Взгляд-инфо02:48

В ЕС заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда во время выступления в итальянском Институте Спалланцани, в котором разрабатывают вакцину против коронавируса, заявил, что ЕС должен стать независимым и самодостаточным в рамках борьбы с пандемией.
REGNUM05:55

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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