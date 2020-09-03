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REGNUM
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В России продажи на «Авито» и «Юле» предложили обложить налогом

Москва, 3 сентября 2020, 10:20 — REGNUM В России продажу поддержанных вещей в интернете могут обложить налогом, соответствующую инициативу рассматривает Министерство финансов, сообщают «Ведомости».В источнике
С чего всё началось
Ведомости

С продаж на Avito будут брать налоги

Продажа подержанных вещей от одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%, указало Министерство финансов. При этом обязанность по начислению и уплате налога возлагается на продавца товара.
Ведомости18:44
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RT на русском

Продажи на «Авито» и «Юле» обложат налогом

RT на русском03:29
РБК

В России предложили облагать налогом продажи на «Авито»

РБК03:22
Lenta.ru

Продажи на «Авито» обложат налогом

Lenta.ru02:05
РИА Новости

На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных

РИА Новости03:43
Царьград

Продавцов на Avito и в соцсетях заставят платить налог: Минфин объяснил нюансы

Царьград21:27
URA.Ru

С продажи б/у вещей на Avito будут брать налоги

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Ведомости

С продаж на Avito будут брать налоги

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В Челябинской области за сутки выявили 76 новых случаев коронавируса

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Интерфакс03:48
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CarsWeek.ruвчера в 13:06