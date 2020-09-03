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РИА Новости
РИА Новости

В России предложили обложить налогом продажи на «Авито»

Продажа подержанных вещей подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13 процентов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на Минфин. Отмечается, что обязанности по начислению и уплате налога возлагаются на продавца.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

С продаж на Avito будут брать налоги

Продажа подержанных вещей от одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%, указало Министерство финансов. При этом обязанность по начислению и уплате налога возлагается на продавца товара.
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