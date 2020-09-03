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Продажа подержанных вещей подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13 процентов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на Минфин. Отмечается, что обязанности по начислению и уплате налога возлагаются на продавца.В источнике
С чего всё началось
С продаж на Avito будут брать налоги
Продажа подержанных вещей от одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%, указало Министерство финансов. При этом обязанность по начислению и уплате налога возлагается на продавца товара.
Ведомости18:44
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