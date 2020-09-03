Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

В России предложили обложить налогом продажи на «Авито»

Продажа подержанных вещей подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13 процентов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на Минфин. Отмечается, что обязанности по начислению и уплате налога возлагаются на продавца.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

С продаж на Avito будут брать налоги

Продажа подержанных вещей от одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%, указало Министерство финансов. При этом обязанность по начислению и уплате налога возлагается на продавца товара.
Ведомости18:44
Подробнее о событии
ТАСС

Минфин опроверг информацию о введении новых налогов с продажи вещей на Avito и «Юле»

ТАСС04:32
URA.Ru

С продажи б/у вещей на Avito будут брать налоги

URA.Ru20:15
РБК

В России предложили облагать налогом продажи на «Авито»

РБК03:22
РИА Новости

На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных

РИА Новости03:43
Lenta.ru

Продажи на «Авито» обложат налогом

Lenta.ru02:05
Царьград

Платить заставят? Минфин ответил на слухи о налогообложении продаж на Avito

Царьград04:38
Ведомости

С продаж на Avito будут брать налоги

Ведомости18:44

Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Ведомости00:32
313

Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии.
Известия04:24
919

Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
62

Фонд развития предпринимательства Якутии обвинили в мошенничестве

Уголовное дело заведено на гендиректора Фонда развития предпринимательства Якутии и ее заместителя, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 70 миллионов рублей и коммерческом подкупе, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.
РИА Новости00:41
20