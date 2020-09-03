В России предложили обложить налогом продажи на «Авито»

Продажа подержанных вещей подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13 процентов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на Минфин. Отмечается, что обязанности по начислению и уплате налога возлагаются на продавца.