Речь идет об ограничении скорости для автомобилей с такими покрышками, штрафе за неправильное использование сезонной резины, возвращении обязательного опознавательного знака «Ш». Такой знак необходим, чтобы машины с шипованными шинами могли опознать автоматические камеры.

с чего всё началось

В России могут ввести ряд ограничений на использование шипованных шин, возможные нововведения обсудили участники круглого стола, организованного комитетом Госдумы по транспорту и строительству, пишет "Коммерсант".

В России предложили ограничить использование шин с шипами

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