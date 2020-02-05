Транспорт
РИА НовостиВ России предложили ограничить использование шин с шипами
В России могут ввести ряд ограничений на использование шипованных шин, возможные нововведения обсудили участники круглого стола, организованного комитетом Госдумы по транспорту и строительству, пишет "Коммерсант".
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с чего всё началось
Речь идет об ограничении скорости для автомобилей с такими покрышками, штрафе за неправильное использование сезонной резины, возвращении обязательного опознавательного знака «Ш». Такой знак необходим, чтобы машины с шипованными шинами могли опознать автоматические камеры.Коммерсантъвчера в 17:00
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В результате схода второй за сутки снежной лавины в провинции Ван на востоке Турции погибли 33 человека.
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Опубликованы фотографии нового Kia Sorento
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Происшествия
Прокуратура извинилась перед Голуновым
"Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности", — говорится в релизе.
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Смотрите такжеВ регионах страны растёт число заболевших гриппом и ОРВИ "Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23 субъектах РФ, а также в восьми центральных городах субъектов РФ (без превышения эпидемического порога по субъекту РФ )", - говорится в сообщении ведомства.
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Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.