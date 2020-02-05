Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиВ России предложили ограничить использование шин с шипами

В России могут ввести ряд ограничений на использование шипованных шин, возможные нововведения обсудили участники круглого стола, организованного комитетом Госдумы по транспорту и строительству, пишет "Коммерсант".
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с чего всё началось

Пользователям зимних покрышек готовят новые ограничения

Речь идет об ограничении скорости для автомобилей с такими покрышками, штрафе за неправильное использование сезонной резины, возвращении обязательного опознавательного знака «Ш». Такой знак необходим, чтобы машины с шипованными шинами могли опознать автоматические камеры.
Коммерсантъвчера в 17:00

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«Идея хороша, но неясно, как ловить». Депутат — об ограничениях на шипованную резину

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