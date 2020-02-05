Транспорт

РБКРБКВ России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Читать в источнике
Комментировать1838
с чего всё началось

Пользователям зимних покрышек готовят новые ограничения

Речь идет об ограничении скорости для автомобилей с такими покрышками, штрафе за неправильное использование сезонной резины, возвращении обязательного опознавательного знака «Ш». Такой знак необходим, чтобы машины с шипованными шинами могли опознать автоматические камеры.
Коммерсантъвчера в 17:00

Подробнее о событии

Эксперт оценил идею ввести ограничения на шипованную резину

RT на русском14:03

«Идея хороша, но неясно, как ловить». Депутат — об ограничениях на шипованную резину

Телеканал 360°13:00

В России готовят новые правила для владельцев шипованных шин

URA.Ruвчера в 23:05

Автоэксперт вступился за «шипы»

Национальная служба новостей11:11

В России предложили ограничить использование шин с шипами

РИА Новости08:44

Водителям на шипованной резине хотят ввести новые ограничения скорости

РЕН ТВ12:48

Пользователям зимних покрышек готовят новые ограничения

Коммерсантъвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 14:36, Ашберн
Происшествия

Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

Газета.Ru 13:23
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

Газета.Ru 02:40
Общество

Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе

Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
РБК 13:40
Общество

Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества с кредитами

Центральный банк России выявил новую схему мошенничества с кредитами.
Газета.Ru 03:58
Политика

США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
RT на русском 13:13
Футбол

Кононов стал главным тренером «Риги»

Бомбардир.ру 04:10
Общество

Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире

Газета.Ru 11:01
Гаджеты

TCL прекратит производство смартфонов BlackBerry

Гарантийная поддержка клиентов BlackBerry будет прекращена 31 августа 2022 года.
RuNews24.ru 03 февраля в 13:37
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Происшествия

В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

Известия вчера в 08:23
Политика

МИД РФ негативно оценил ситуацию с выдачей виз США

Ситуация с выдачей виз США российским официальным лицам продолжает деградировать, заявили в МИД РФ 5 февраля в официальном комментарии, размещенном на сайте ведомства.
Красная весна 13:44
Экономика

Кудрин ожидает падение выручки РФ от экспорта нефти из-за коронавируса

Вероятность снижения выручки от экспорта российской нефти в первом квартале из-за распространения коронавируса почти неизбежна, написал 5 февраля председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter.
REGNUM 04:42
Политика

Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца

Во время рабочей поездки в Череповец президент не только встретился с общественностью, но и пообщался с жителями, которые ждали его у Череповецкого химико-технологического колледжа.
Российская газета вчера в 10:01
Культура

Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале

Sunmag.me вчера в 13:10
Футбол

«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре

Московский "Локомотив" в серии пенальти обыграл столичный "Спартак" в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.
Газета.Ru 12:11
Авто

Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Коммерсантъ 07:44
Происшествия

В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой

На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Российская газета 13:04
Общество

Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен на фоне коронавируса

Владимир Путин призвал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на фоне распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая.
RT на русском 11:40
Общество

Жан-Поль Готье сообщил, что готов сотрудничать с Ольгой Бузовой

Французский кутюрье Жан-Поль Готье заявил, что готов сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой - он считает, что это "было бы забавно".
РИА Новости 07:12
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Футбол

Сетьен прокомментировал конфликт Месси и Абидаля

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал конфликт нападающего Лионеля Месси с директором клуба Эриком Абидалем.
Евро-футбол.ру 09:32
Политика

Киев признал неготовность к возвращению Крыма

"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
РИА Новости 12:44
Политика

Песков объяснил поправку в Конституцию об индексации пенсий

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова главы государства о том, что поправки в Конституцию продиктованы "просто жизнью".
Российская газета 05:34
Происшествия

В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

Российская газета 10:35
Армия и оружие

Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник

"Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта", — сообщил источник.
РИА Новости 13:42
Политика

Пелоси разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе США

Демократ Нэнси Пелоси, которая является противницей Дональда Трампа, демонстративно разорвала текст выступления президента США, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Москва 24 03:11
Теннис

Надаль: Я прекрасно спал после финала

После победы Джокович заявил, что приложит все усилия для взятия рекорда.
Спорт день за днем 14:09
Армия и оружие

БТР российской армии протаранил американский блокпост в Сирии

Русские, по сообщениям очевидцев, попытались сначала мирно урегулировать конфликт, но, когда американцы отказались их пропускать, - попросту протаранили американский блокпост бронетранспортером БТР-80.
Версия.Инфо вчера в 18:42
Футбол

Кокорин рассказал о переговорах с «Балтикой»

Газета.Ru 09:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное