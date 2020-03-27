Коронавирус
Газета.RuВ России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Хамзаев предложил запретить продажу более одного литра алкоголя крепче 9% на человека при разовой покупке. По его мнению, такие ограничения нужно ввести до 1 мая. При этом он отметил, что правительство России имеет право вводить ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя.
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с чего всё началось
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса. Копия письма есть в распоряжении RT.RT на русском00:00
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РЖД запустили перевозку санкционного груза транзитом через территорию России — из Нидерландов в Китай, рассказали в холдинге.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
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Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в Лос-Анджелес
Как известно, принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять королевские обязанности 1 апреля.
Экономика
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Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
Общество
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Кабельный канал HBO поделился полноценным трейлером «черной» комедии с Хью Джекманом «Безупречный» (Bad Education), мировая премьера которой с успехом прошла в рамках прошлогоднего кинофестиваля в Торонто.
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Религия
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Согласно постановлению, принятому властями Санкт-Петербурга в четверг, 26 марта, с 28 марта по 5 апреля запрещается «посещение физическими лицами объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала указанных религиозных организаций».
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Тенденция на расширение работы вне офиса, которая обсуждалась все последние годы, в один момент стала реальностью для миллионов работников по всему миру.
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Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
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Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС
Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
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Страны G20 сделали заявления по итогам саммита
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