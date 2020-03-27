Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Хамзаев предложил запретить продажу более одного литра алкоголя крепче 9% на человека при разовой покупке. По его мнению, такие ограничения нужно ввести до 1 мая. При этом он отметил, что правительство России имеет право вводить ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя.
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с чего всё началось

Кабмин просят ограничить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса. Копия письма есть в распоряжении RT.
RT на русском00:00

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В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Lenta.ru02:12

СМИ: Правительству предложили ввести сухой закон на время пандемии

Российская газета03:03

Кабмин просят ограничить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса

RT на русском00:00

Правительство попросили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

РИА Новости01:26

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Газета.Ru01:26

Правительству предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Московский Комсомолец02:12

В России хотят ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

URA.Ru01:43
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Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 18:31
Экономика

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат.
Газета.Ru 02:41
Общество

В России запретили прием и размещение в домах отдыха

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаториях, домах отдыха до 1 июня 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:59
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Общество

Губернатор Хакасии ушел на карантин

Губернатор республики Хакасия Валентин Коновалов в своем Facebook сообщил, что ушел на карантин.
ТВК 01:01
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Общество

Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам

Президент Российской Федерации Владимир Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
Evo-rus.com вчера в 17:05
Происшествия

В Петербурге выявили 22 нарушителя карантина

Полиция и Роспотребнадзор выявили в Санкт-Петербурге 22 нарушителя карантина по коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:39
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
Автоновости дня вчера в 07:35
Общество

Еще три пациента вылечились от коронавируса в Москве

Двух пациентов выписали из инфекционной клинической больницы № 2 и одного из медицинского комплекса в Коммунарке, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:00
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
РИА Новости 02:21
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Кино

От коронавируса умер актер Марк Блум

Полит.ру вчера в 23:10
Гаджеты

За предзаказ Huawei P40 и P40 Pro начали раздавать подарки

За предварительный заказ смартфонов Huawei P40 и P40 Pro компания Huawei начала раздавать подарки.
OAnews 02:36
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Общество

РЖД запустили перевозки санкционного груза в Китай

РЖД запустили перевозку санкционного груза транзитом через территорию России — из Нидерландов в Китай, рассказали в холдинге.
Rambler News Service 03:23
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:49
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в Лос-Анджелес

Как известно, принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru вчера в 20:22
Экономика

Сбербанк введет новую комиссию за переводы

Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
Evo-rus.com вчера в 08:34
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия

Ростовчанке грозит наказание за нарушение карантина по коронавирусу

Жительнице Ростова грозит наказание за нарушение карантинных мероприятий после возвращения из-за границы.
РБК Ростов-на-Дону 02:30
Культура

Нечистый на руку Хью Джекман в трейлере трагикомедии Bad Education от HBO

Кабельный канал HBO поделился полноценным трейлером «черной» комедии с Хью Джекманом «Безупречный» (Bad Education), мировая премьера которой с успехом прошла в рамках прошлогоднего кинофестиваля в Торонто.
Киноафиша России 02:05
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган показал странные игры со своими дочерьми

На видео, которое Джиган разместил в соцсети, видно, как он подходит к девочкам и посвящает их при помощи ножа в рыцари.
Вестник вчера в 13:05
Общество

Полиция приостанавливает личный прием граждан

Органы МВД в Иркутской области, как и по всей стране, временно приостанавливают личный прием граждан.
ФедералПресс вчера в 23:08
Религия

РПЦ осудила запрет властей Петербурга на посещение храмов

Согласно постановлению, принятому властями Санкт-Петербурга в четверг, 26 марта, с 28 марта по 5 апреля запрещается «посещение физическими лицами объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала указанных религиозных организаций».
Mockva.ru вчера в 16:43
Общество

Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир

Тенденция на расширение работы вне офиса, которая обсуждалась все последние годы, в один момент стала реальностью для миллионов работников по всему миру.
РБК 03:39
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM 03:37
Политика

Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС

Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
Известия вчера в 16:36
Общество

Страны G20 сделали заявления по итогам саммита

Страны-участницы G20 сделали заявления по итогам саммита, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 11:10
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