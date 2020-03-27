Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса. Копия письма есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

Хамзаев предложил запретить продажу более одного литра алкоголя крепче 9% на человека при разовой покупке. По его мнению, такие ограничения нужно ввести до 1 мая. При этом он отметил, что правительство России имеет право вводить ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя.

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