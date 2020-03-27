Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты Султан Хамзаев, руководящий проектом "Трезвая Россия", обратился к правительству России с просьбой ограничить продажу алкогольных напитков в связи с карантином на фоне коронавируса.
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с чего всё началось

Кабмин просят ограничить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса. Копия письма есть в распоряжении RT.
RT на русском00:00

Подробнее о событии

СМИ: Правительству предложили ввести сухой закон на время пандемии

Российская газета03:03

В Госдуме оценили идею ограничения продажи алкоголя из-за коронавируса

RT на русском08:21

Правительство России попросили ограничить продажу алкоголя из-за COVID-19

РБК03:45

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Lenta.ru02:12

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Газета.Ru12:09

Правительство попросили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

РИА Новости01:26

Правительству предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Московский Комсомолец02:12
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:53, Ашберн
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Газета.Ru 08:34
Происшествия

Экс-главу МИД Украины арестовали по подозрению в убийстве

Экс-глава ведомства подозревается в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.
News.ru 09:31
Общество

Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд России досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели, пишет ТАСС.
Газета.Ru 12:01
Политика

Украинский министр организовала конкурс в честь дивизии СС «Галичина»

После резонанса Мандзий попыталась откреститься от мероприятия, однако во Львове разгорелась дискуссия о допустимости участия чиновников в организации конкурсов в честь дивизии СС.
Lenta.ru 04:40
Наука

Первый замглавы Минобрнауки Трубников покинет свой пост

Первый заместитель главы Министерства науки и высшего образования, академик РАН Григорий Трубников покинет свой пост по решению правительства России.
РБК 06:15
Общество

Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко

78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.
Агентство Телеграф 02:47
Здоровье

Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе

Evo-rus.com 09:09
Общество

«Это не каникулы, это война»: врач-реаниматолог обратилась к россиянам

Реаниматолог из Италии Ирина Шлычкова в программе "60 минут" обратилась к зрителям с просьбой оставаться дома.
РИА Новости вчера в 13:20
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости 06:30
Происшествия

В Петербурге суд продлил арест историка Соколова

Газета.Ru 09:50
Общество

«Каникулы» относительно строгого режима

Есть мнения, что их будут штрафовать, но пока непонятно, на основании чего – в связи с нарушением трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) или же за нарушение санитарно-эпидемиологического режима, что вообще является уголовно-наказуемым деянием с риском получить реальный срок (ст. 263 УК РФ).
Смоленская правда 03:22
Экономика

Силуанов уточнил, когда начнут взимать налог на проценты по вкладам

Как сегодня в беседе с журналистами уточнил Силуанов, налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.
Росбалт вчера в 11:37
Политика

Лукашенко задумался о происхождении коронавируса

Лукашенко пообещал, что "расскажет много интересного" на эту тему, когда в мире "спадет психоз".
Газета.Ru 10:29
Общество

Минздрав рассказал, как погода в России способствует коронавирусу

Солнце препятствует распространению коронавируса, но в России держится погода, наиболее оптимальная для коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Московский Комсомолец 12:26
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер вчера в 11:46
Экономика

Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Вести.Ru 12:29
Здоровье

О смертельной угрозе коронавируса для беременных предупредил Минздрав

У беременных женщин в случае инфицирования возрастает риск летального исхода, сообщается в обновленных рекомендациях Минздрава по профилактике и лечению коронавируса.
Live24 09:52
Общество

Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском 11:50
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса

Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Ведомости 09:32
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Экономика

Налоговая перенесла срок подачи годовой отчетности

Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля, поскольку крайний срок подачи выпадал на нерабочую неделю.
РБК 11:57
Происшествия

Найден первый заразившийся коронавирусом человек

Позже было установлено, что Вэй стала первым человеком, у которого подтвердился случай заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
ToDay News Ufa вчера в 00:24
Здоровье

Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», объяснил, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает.
Lenta.ru 07:45
Общество

Лидер Rammstein Линдеманн заразился коронавирусом в тяжелой форме

Солист Rammstein Тилль Линдеманн инфицирован коронавирусом, сообщает немецкое издание Bild.
Газета.Ru 09:39
Политика

Северная Македония официально стала членом НАТО

Американский госсекретарь Майк Помпео объявил, что Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО.
Газета.Ru 12:33
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Энергетика

Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25

На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб. Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.
РБК 10:11
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Интерфакс вчера в 12:11
Общество

Власти ДНР ограничили выезд в Россию из-за коронавируса

Выезд в Россию из Донецкой Народной Республики временно ограничил из-за угрозы распространения корнавируса глава ДНР Денис Пушилин 27 марта, сообщает Донецкое агенство новостей.
Красная весна 11:10
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