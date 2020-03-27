Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса. Копия письма есть в распоряжении RT.

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Член Общественной палаты Султан Хамзаев, руководящий проектом "Трезвая Россия", обратился к правительству России с просьбой ограничить продажу алкогольных напитков в связи с карантином на фоне коронавируса.

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