Коронавирус
РИА НовостиВ России предложили отменить ЕГЭ
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) заявил РИА Новости, что предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за коронавируса, однако председатель правительства на это предложение напрямую, по словам депутата, не среагировал.
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Общество
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Здоровье
Число заболевших коронавирусом возросло до 50 в Бурятии
В Бурятии коронавирус лабораторно подтвердился еще у семи человек. Количество заболевших в республике возросло до 50.
Общество
В России выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом
Новые заболевшие находятся в 49 регионах страны. Таким образом, теперь в стране насчитывается 6343 случая заражения COVID-19.
Происшествия
Карта распространения коронавируса создана в Иркутской области
Больше всего заболевших находится в областном центре. В Иркутске коронавирус обнаружен у семи человек.
Общество
В МЧС рассказали, как уберечь себя после прогулок
По возвращению домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Общество
Россия возобновила вывозные рейсы для граждан страны
С 6 апреля 2020 года Российская Федерация возобновила авиарейсы по возвращению своих граждан из зарубежных стран.
Общество
В Турции запретили продажу медицинских масок
Напомним, - сегодня российское правительство ограничило продажу некоторых товаров, в том числе масок, определив, кто именно и с какой наценкой имеет право это делать.
Общество
Вандалы в Британии повредили 20 «распространяющих коронавирус» вышек
Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщило издание The Guardian.
Общество
Названы самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса
Вакансии официанта, повара, охранника и уборщика названы самыми невостребованными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Здоровье
В Китае впервые с января никто не умер от коронавируса за сутки
За последние сутки в Китае впервые с января медики не зафиксировали ни одного смертельного исхода заболевания COVID-19.
Общество
Исследование: учителя столкнулись с проблемами дистанционного обучения
Порядка 80% учителей в России столкнулись с проблемами при переходе на дистанционное обучение в связи с коронавирусом, чаще всего это технические трудности и психологическая неготовность к такому формату, свидетельствуют данные исследования Общероссийского народного фронта.
Здоровье
Число больных коронавирусом в Чувашии увеличилось до шести
В выходные новую коронавирусную инфекцию выявили еще у двух человек, находившихся на изоляции На сегодняшний день в Чувашии 6 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Общество
Роспотребнадзор начал платно тестировать на коронавирус всех желающих
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начал массовый платный скрининг всех желающих провериться на наличие коронавируса.
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Политика
Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны
Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Политика
Сенатор Мархаев заявил о незаконности введенных в России ограничений
Сенатор обратил внимание, что повсеместно введённый режим всеобщей самоизоляции не соответствует нормам законодательства РФ.
Общество
Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке
78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.
Экономика
В России проверят готовность к нефти по $10 и доллару по 89 рублей
Цена не российскую марку нефти Urals будет составлять $20 за баррель до конца текущего года, а к 2022 восстановится до $35.
Общество
За сутки режим самоизоляции в Иркутской области нарушили 50 человек
Только за сутки в Иркутской области 50 человек нарушили режим самоизоляции.
Здоровье
Прополис назвали эффективным народным средством защиты от коронавируса
Настойка прополиса является эффективным иммуностимулирующим средством в период пандемии коронавируса.
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля
Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.