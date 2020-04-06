Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России предложили отменить ЕГЭ

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) заявил РИА Новости, что предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за коронавируса, однако председатель правительства на это предложение напрямую, по словам депутата, не среагировал.
Читать в источнике
Комментировать711

Подробнее о событии

В России предложили отменить ЕГЭ

Известия22:14

В России предложили отменить ЕГЭ

РИА Новости17:57

В Госдуме предложили Мишустину отменить ЕГЭ в 2020 году

Московский Комсомолец10:27

Коммунисты предложили Мишустину не проводить ЕГЭ в этом году

Российская газета13:29

В России предложили совсем отменить ЕГЭ

Lenta.ru10:36

КПРФ обсудила с Мишустиным отмену ЕГЭ в 2020 году

ТАСС10:33

В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в этом году

Интерфакс13:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 23:20, Ашберн
Общество

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru 18:16
Здоровье

Число заболевших коронавирусом возросло до 50 в Бурятии

В Бурятии коронавирус лабораторно подтвердился еще у семи человек. Количество заболевших в республике возросло до 50.
EastRussia 21:41
Общество

В России выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом

Новые заболевшие находятся в 49 регионах страны. Таким образом, теперь в стране насчитывается 6343 случая заражения COVID-19.
РЕН ТВ 03:31
Игры

В Capcom задумались о ремейке ещё одной части Resident Evil

3DNews 06:57
Происшествия

Карта распространения коронавируса создана в Иркутской области

Больше всего заболевших находится в областном центре. В Иркутске коронавирус обнаружен у семи человек.
Байкал24 02:21
Общество

В МЧС рассказали, как уберечь себя после прогулок

По возвращению домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.
РИА Новости 22:21
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
РИА Новости 15:47
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM вчера в 17:44
Общество

Россия возобновила вывозные рейсы для граждан страны

С 6 апреля 2020 года Российская Федерация возобновила авиарейсы по возвращению своих граждан из зарубежных стран.
Известия 13:03
Общество

В Турции запретили продажу медицинских масок

Напомним, - сегодня российское правительство ограничило продажу некоторых товаров, в том числе масок, определив, кто именно и с какой наценкой имеет право это делать.
Эхо Москвы 15:30
Общество

Вандалы в Британии повредили 20 «распространяющих коронавирус» вышек

Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщило издание The Guardian.
РИА Новости 17:42
Общество

Названы самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса

Вакансии официанта, повара, охранника и уборщика названы самыми невостребованными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 22:33
Энергетика

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
РБК 13:53
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru 14:57
Здоровье

В Китае впервые с января никто не умер от коронавируса за сутки

За последние сутки в Китае впервые с января медики не зафиксировали ни одного смертельного исхода заболевания COVID-19.
Ведомости 22:20
Армия и оружие

США продолжают сканировать российские С-400 в Крыму и Сирии

Piter.tv 02:50
Общество

Исследование: учителя столкнулись с проблемами дистанционного обучения

Порядка 80% учителей в России столкнулись с проблемами при переходе на дистанционное обучение в связи с коронавирусом, чаще всего это технические трудности и психологическая неготовность к такому формату, свидетельствуют данные исследования Общероссийского народного фронта.
РИА Новости 21:09
Здоровье

Число больных коронавирусом в Чувашии увеличилось до шести

В выходные новую коронавирусную инфекцию выявили еще у двух человек, находившихся на изоляции На сегодняшний день в Чувашии 6 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Мой город Чебоксары 03:57
Общество

Роспотребнадзор начал платно тестировать на коронавирус всех желающих

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начал массовый платный скрининг всех желающих провериться на наличие коронавируса.
Properm.ru 00:27
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости 12:00
Политика

Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Политика

Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
РБК 21:00
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Политика

Сенатор Мархаев заявил о незаконности введенных в России ограничений

Сенатор обратил внимание, что повсеместно введённый режим всеобщей самоизоляции не соответствует нормам законодательства РФ.
Наш Север 16:36
Общество

Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке

78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.
Российская газета 10:32
Экономика

В России проверят готовность к нефти по $10 и доллару по 89 рублей

Цена не российскую марку нефти Urals будет составлять $20 за баррель до конца текущего года, а к 2022 восстановится до $35.
Деловое.ТВ 03:40
Общество

За сутки режим самоизоляции в Иркутской области нарушили 50 человек

Только за сутки в Иркутской области 50 человек нарушили режим самоизоляции.
Твой Иркутск 09:05
Здоровье

Прополис назвали эффективным народным средством защиты от коронавируса

Настойка прополиса является эффективным иммуностимулирующим средством в период пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:49
Финансы

ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля

Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
ТАСС 06:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Николаевич Смолин
Политик
Советский и российский политик и философ, специалист по философии политики и социальной философии. Депутат ГД РФ, член фракции КПРФ, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке ГД РФ. Доктор философских наук, академик Российской академии образования. Председатель Общероссийского общественного движения «Образование - для всех».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное