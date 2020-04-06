Коронавирус
ИзвестияВ России предложили отменить ЕГЭ
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году. С такой инициативой он обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает «РИА Новости».
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Общество
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Общество
ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса
Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в украинской армии
Первый летальный случай пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксирован в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
Футбол
Головин назван самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был назван самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции, сообщает The Score.
Общество
В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса
В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
Политика
Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным
Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
Происшествия
В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества
В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Шоу-бизнес
Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью
30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Политика
Власти Великобритании рассказали о состоянии Бориса Джонсона
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который в понедельник был помещен в реанимацию с новым коронавирусом, остается без изменений.
Энергетика
США не позвали на встречу ОПЕК с Россией
Приглашения на встречу в формате ОПЕК+ получили, помимо России, семь крупных экспортеров нефти, не входящих в объединение.
Общество
Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить
Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
Экономика
Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов
Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России.
Общество
В МЧС рассказали, как защитить себя от коронавируса после прогулки
В МЧС рассказали россиянам, как уберечься от коронавируса после прогулки.
Общество
«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса
Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Общество
В России случаи коронавируса не выявили только в четырех регионах
В России случаи заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировали только в четырех субъектах.
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Общество
Названы масштабы заражения коронавирусом внутри Москвы
На приехавших из-за границы пришлось четыре процента новых случаев заражения коронавирусом в Москве, остальные люди инфицировались внутри страны.
Общество
Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят
ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Политика
В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии
В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
В Приморье отказались от ввода штрафов за отсутствие СМС-пропуска
Пропуск, пояснили в администрации, представляет собой СМС-сообщение от регионального портала госуслуг.
Экономика
Банки начали ограничивать кредитование сотрудников проблемных отраслей
«Ведомости» опросили топ-30 банков, планируют ли они ужесточить или приостановить выдачу кредитов отдельным категориям заемщиков, и также обратились в службы поддержки нескольких крупных банков.
Экономика
Фонд системы Visa поможет малому бизнесу в условиях коронавируса
"Фонд Visa Foundation объявил о запуске двух программ на общую сумму 210 миллионов долларов США для поддержки малого и микробизнеса, нацеленных на инклюзивное экономическое развитие и поддержку женщин-предпринимателей в малом бизнесе, а также на обеспечение помощи местным сообществам в ходе распространения COVID-19", - сказано в сообщении.
Политика
Песков: мировой кризис «еще заявит о себе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономический кризис, вызванный коронавирусом, "еще заявит о себе", пишет "Интерфакс".
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.