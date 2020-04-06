Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ России предложили отменить ЕГЭ

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году. С такой инициативой он обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает «РИА Новости».
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Правительству предложили отменить ЕГЭ в этом году из-за коронавируса

Говорит Москва03:38

В России предложили совсем отменить ЕГЭ

Lenta.ruвчера в 10:36

В России предложили отменить ЕГЭ в 2020 году

РИА Новостивчера в 17:57

В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в этом году

Интерфаксвчера в 13:59

Коммунисты предложили Мишустину не проводить ЕГЭ в этом году

Российская газетавчера в 13:29

В Госдуме предложили отменить сдачу ЕГЭ в текущем году

Национальная служба новостейвчера в 14:16

В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ

REGNUM01:18
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Общество

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Коммерсантъ вчера в 14:23
Общество

ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса

Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт.
РБК 04:44
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в украинской армии

Первый летальный случай пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксирован в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
ТАСС 04:51
Футбол

Головин назван самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был назван самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции, сообщает The Score.
Газета.Ru 01:20
Общество

В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса

В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
RT на русском 05:16
Политика

Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
РИА Новости 01:56
Происшествия

В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества

В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Интерфакс 04:08
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Шоу-бизнес

Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью

30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Летидор 02:34
Политика

Власти Великобритании рассказали о состоянии Бориса Джонсона

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который в понедельник был помещен в реанимацию с новым коронавирусом, остается без изменений.
ТАСС 04:15
Энергетика

США не позвали на встречу ОПЕК с Россией

Приглашения на встречу в формате ОПЕК+ получили, помимо России, семь крупных экспортеров нефти, не входящих в объединение.
Lenta.ru 03:25
Общество

Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
REGNUM 04:08
Экономика

Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов

Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.
Известия 05 апреля в 10:47
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России.
Известия 04:32
Общество

В МЧС рассказали, как защитить себя от коронавируса после прогулки

В МЧС рассказали россиянам, как уберечься от коронавируса после прогулки.
Газета Кемерова вчера в 22:55
Общество

«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса

Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Lenta.ru 03:27
Общество

В России случаи коронавируса не выявили только в четырех регионах

В России случаи заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировали только в четырех субъектах.
РБК 03:48
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Общество

Названы масштабы заражения коронавирусом внутри Москвы

На приехавших из-за границы пришлось четыре процента новых случаев заражения коронавирусом в Москве, остальные люди инфицировались внутри страны.
Lenta.ru 05:04
Общество

Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Российская газета 04:12
Политика

В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии

В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 07:36
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru вчера в 02:47
Общество

В Приморье отказались от ввода штрафов за отсутствие СМС-пропуска

Пропуск, пояснили в администрации, представляет собой СМС-сообщение от регионального портала госуслуг.
РБК 02:56
Экономика

Банки начали ограничивать кредитование сотрудников проблемных отраслей

«Ведомости» опросили топ-30 банков, планируют ли они ужесточить или приостановить выдачу кредитов отдельным категориям заемщиков, и также обратились в службы поддержки нескольких крупных банков.
Ведомости вчера в 15:58
Экономика

Фонд системы Visa поможет малому бизнесу в условиях коронавируса

"Фонд Visa Foundation объявил о запуске двух программ на общую сумму 210 миллионов долларов США для поддержки малого и микробизнеса, нацеленных на инклюзивное экономическое развитие и поддержку женщин-предпринимателей в малом бизнесе, а также на обеспечение помощи местным сообществам в ходе распространения COVID-19", - сказано в сообщении.
РИА Новости 04:50
Политика

Песков: мировой кризис «еще заявит о себе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономический кризис, вызванный коронавирусом, "еще заявит о себе", пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 05 апреля в 07:12
Здоровье

Под Волгоградом построят новую инфекционную больницу

REGNUM 03:26
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости вчера в 13:04
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Олег Николаевич Смолин
Политик
Советский и российский политик и философ, специалист по философии политики и социальной философии. Депутат ГД РФ, член фракции КПРФ, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке ГД РФ. Доктор философских наук, академик Российской академии образования. Председатель Общероссийского общественного движения «Образование - для всех».
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