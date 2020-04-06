Коронавирус
ИзвестияВ России предложили отменить ЕГЭ
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году. С такой инициативой он обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает «РИА Новости».
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Экономика
Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов
Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Общество
Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса
По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
Общество
Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса
Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Общество
Сервис для контроля за соблюдением режима самоизоляции разработали в Самарской области
Система, позволяющая контролировать соблюдение режима самоизоляции в Самарской области с помощью QR-кодов, разработана в Самарской области.
Киберспорт
Valve пообещала «порадовать верных игроков» в Artifact и показала смешные недоделанные карты
Энергетика
Reuters раскрыл условия для согласия ОПЕК+ на сокращение добычи нефти
Участники ОПЕК+ должный прийти к согласию и договориться об уменьшении добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в организации.
Авто
Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Гаджеты
Опубликованы подробные характеристики смартфона Vivo Y50
Сетевой информатор под ником Tipster Sudhanshu Ambhore поделился рендерами и подробными характеристиками грядущего смартфона Vivo Y50.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Общество
Желающих уехать из США граждан РФ не набралось на один рейс
Вашингтон, 7 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Количества заявок от российских граждан, поступивших в посольство РФ в США, пока не достаточно для выполнения одного рейса по эвакуации граждан России с американской территории, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.
Происшествия
В Оренбурге произошло смертельное ДТП
В районе поселка имени Куйбышева столкнулись две иномарки.
Авто
В России автозаводы возобновляют работу
Биатлон
Шестикратная чемпионка мира Сулемдаль объявила о завершении карьеры
Норвежская биатлонистка Сюнневе Сулемдал приняла решение завершить карьеру.
Политика
Трамп угрожает Индии «ответными мерами» за отказ поставлять лекарства
США могут принять «ответные меры» в отношении Индии, если они введут запрет на отправку лекарств в Америку.
Общество
Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом
Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Здоровье
В Китае впервые с января за сутки никто не умер от коронавируса
Впервые с января за сутки — ни одного летального исхода в материковой части страны, где и началась вспышка коронавируса.
Политика
Украина выразила России протест из-за весеннего призыва в Крыму
Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с началом весеннего призыва в Крыму.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Политика
Сенатор Мархаев заявил о незаконности введенных в России ограничений
Сенатор обратил внимание, что повсеместно введённый режим всеобщей самоизоляции не соответствует нормам законодательства РФ.
Экономика
Со сдачей РСВ за 1 квартал возникли проблемы
Кто-то из бухгалтеров ждет переноса срока отчетности (по разным причинам), а кто-то уже начинает её сдавать.
Общество
В Австрии планируют с 14 апреля смягчить карантин
Вена, 6 апреля 2020, 17:04 — REGNUM Поэтапная отмена ограничений может начаться в Австрии с 14 апреля, передаёт 6 апреля ORF.
Общество
Число погибших от коронавируса в США превысило 10 тысяч
Всего в США с начала эпидемии было зарегистрировано 347 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом вылечилось около 19 тысяч пациентов.
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Общество
Препарат от коронавируса появится в России на следующей неделе
Пробная партия препарата "Фавипиравир", показавшего хорошие результаты в Китае против коронавируса, появится на российском рынке через неделю, передает ТАСС.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Политика
Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны
Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
Общество
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.