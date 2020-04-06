Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ России предложили отменить ЕГЭ

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году. С такой инициативой он обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает «РИА Новости».
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В России предложили отменить ЕГЭ

Известиявчера в 22:14

В России предложили отменить ЕГЭ из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 17:57

В Госдуме предложили Мишустину отменить ЕГЭ в 2020 году

Московский Комсомолецвчера в 10:27

Коммунисты предложили Мишустину не проводить ЕГЭ в этом году

Российская газетавчера в 13:29

В России предложили совсем отменить ЕГЭ

Lenta.ruвчера в 10:36

КПРФ обсудила с Мишустиным отмену ЕГЭ в 2020 году

ТАССвчера в 10:33

В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в этом году

Интерфаксвчера в 13:59
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Экономика

Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов

Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Вести.Ru 00:37
Общество

Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса

По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
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Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
РИА Новости вчера в 15:47
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Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса

Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.
РИА Новости вчера в 21:38
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru вчера в 12:55
Общество

Сервис для контроля за соблюдением режима самоизоляции разработали в Самарской области

Система, позволяющая контролировать соблюдение режима самоизоляции в Самарской области с помощью QR-кодов, разработана в Самарской области.
ТАСС вчера в 17:11
Киберспорт

Valve пообещала «порадовать верных игроков» в Artifact и показала смешные недоделанные карты

Cyber.sports.ru вчера в 15:12
Энергетика

Reuters раскрыл условия для согласия ОПЕК+ на сокращение добычи нефти

Участники ОПЕК+ должный прийти к согласию и договориться об уменьшении добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в организации.
Газета.Ru вчера в 20:47
Авто

Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Автоновости дня вчера в 01:58
Гаджеты

Опубликованы подробные характеристики смартфона Vivo Y50

Сетевой информатор под ником Tipster Sudhanshu Ambhore поделился рендерами и подробными характеристиками грядущего смартфона Vivo Y50.
ITZine.ru вчера в 00:30
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий 05 апреля в 04:48
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 18:16
Общество

Желающих уехать из США граждан РФ не набралось на один рейс

Вашингтон, 7 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Количества заявок от российских граждан, поступивших в посольство РФ в США, пока не достаточно для выполнения одного рейса по эвакуации граждан России с американской территории, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.
REGNUM вчера в 23:15
Происшествия

В Оренбурге произошло смертельное ДТП

В районе поселка имени Куйбышева столкнулись две иномарки.
Orengrad.ru вчера в 15:34
Авто

В России автозаводы возобновляют работу

Автоновости дня вчера в 01:13
Биатлон

Шестикратная чемпионка мира Сулемдаль объявила о завершении карьеры

Норвежская биатлонистка Сюнневе Сулемдал приняла решение завершить карьеру.
Спорт-Экспресс вчера в 04:54
Политика

Трамп угрожает Индии «ответными мерами» за отказ поставлять лекарства

США могут принять «ответные меры» в отношении Индии, если они введут запрет на отправку лекарств в Америку.
ToDay News Ufa вчера в 23:09
Общество

Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом

Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 21:11
Здоровье

В Китае впервые с января за сутки никто не умер от коронавируса

Впервые с января за сутки — ни одного летального исхода в материковой части страны, где и началась вспышка коронавируса.
Первый канал 00:38
Политика

Украина выразила России протест из-за весеннего призыва в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с началом весеннего призыва в Крыму.
ТАСС вчера в 17:00
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru вчера в 14:57
Политика

Сенатор Мархаев заявил о незаконности введенных в России ограничений

Сенатор обратил внимание, что повсеместно введённый режим всеобщей самоизоляции не соответствует нормам законодательства РФ.
Наш Север вчера в 16:36
Экономика

Со сдачей РСВ за 1 квартал возникли проблемы

Кто-то из бухгалтеров ждет переноса срока отчетности (по разным причинам), а кто-то уже начинает её сдавать.
ИА Клерк.Ру вчера в 00:44
Общество

В Австрии планируют с 14 апреля смягчить карантин

Вена, 6 апреля 2020, 17:04 — REGNUM Поэтапная отмена ограничений может начаться в Австрии с 14 апреля, передаёт 6 апреля ORF.
REGNUM вчера в 10:04
Общество

Число погибших от коронавируса в США превысило 10 тысяч

Всего в США с начала эпидемии было зарегистрировано 347 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом вылечилось около 19 тысяч пациентов.
Life.ru вчера в 14:58
Религия

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля

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Общество

Препарат от коронавируса появится в России на следующей неделе

Пробная партия препарата "Фавипиравир", показавшего хорошие результаты в Китае против коронавируса, появится на российском рынке через неделю, передает ТАСС.
Москва 24 вчера в 20:14
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК вчера в 09:08
Политика

Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
РБК вчера в 21:00
Общество

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru 05 апреля в 13:28
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Олег Николаевич Смолин
Политик
Советский и российский политик и философ, специалист по философии политики и социальной философии. Депутат ГД РФ, член фракции КПРФ, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке ГД РФ. Доктор философских наук, академик Российской академии образования. Председатель Общероссийского общественного движения «Образование - для всех».
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