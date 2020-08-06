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РБК
РБК

В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на продажу жилья экономкласса, которые в этом же году (в 2020) купят квартиру в новостройках или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных ипотечных программ.В источнике
С чего всё началось
Известия

С плеч налог: в РФ хотят отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Предполагается, что подоходный налог не будут платить те, кто купит в этом же году новую квартиру на первичном рынке или в течение года с момента продажи жилья экономкласса приобретет другое с использованием государственных льготных ипотечных программ.
Известия17:01
Подробнее о событии
РБК

В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

РБК09:28
Известия

Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Известия19:00
Комсомольская правда

В России могут отменить налог за продажу жилья экономкласса

Комсомольская правда02:04
Телеканал 360°

В России предложиди отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Телеканал 360°21:51
ТАСС

«Известия»: ОНФ предлагает отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса в 2020 году

ТАСС20:39
REGNUM

Финансовые власти РФ выступят против любого снижения налогов – Хазин

REGNUM10:21
URA.Ru

Россиян освободят от налога при продаже жилья. Но есть оговорка

URA.Ru17:41

В Германии призвали дать прямой ответ на угрозы сенаторов США

Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2».
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

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РБК09:56
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РИА Новости15:09
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РИА Новости4 августа в 09:58
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