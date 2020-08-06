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РБК
РБК

В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на продажу жилья экономкласса, которые в этом же году (в 2020) купят квартиру в новостройках или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных ипотечных программ.В источнике
С чего всё началось
Известия

С плеч налог: в РФ хотят отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Предполагается, что подоходный налог не будут платить те, кто купит в этом же году новую квартиру на первичном рынке или в течение года с момента продажи жилья экономкласса приобретет другое с использованием государственных льготных ипотечных программ.
Известия17:01
Подробнее о событии
РБК

В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

РБК09:28
REGNUM

Финансовые власти РФ выступят против любого снижения налогов – Хазин

REGNUM10:21
Известия

Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Известия19:00
Телеканал 360°

В России предложиди отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Телеканал 360°21:51
ТАСС

«Известия»: ОНФ предлагает отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса в 2020 году

ТАСС20:39
Комсомольская правда

В России могут отменить налог за продажу жилья экономкласса

Комсомольская правда02:04
URA.Ru

Россиян освободят от налога при продаже жилья. Но есть оговорка

URA.Ru17:41

В России запатентовали препарат от коронавируса

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что новые лекарственные препараты от коронавирусной инфекции, появившиеся в России, "наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте".
Российская газета15:49
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Дханоа: российские ЗРК дают Индии преимущество над Пакистаном

Хотя Бирендер Дханоа является ярым сторонником покупки французских многоцелевых истребителей четвертого поколения Дассо «Рафаль», тем не менее, он не отвергает преимущества российских ЗРК С-400.
Вечерний курьервчера в 08:36
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Кравчук обозначил план на случай провала переговоров по Донбассу

Первый президент Украины, а ныне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма рассказал о шагах Киева в случае, если минский процесс зайдет в тупик. его заявление прозвучало 6 августа в эфире ObozTV Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе действует с 2014 года.
Украина.ру10:48
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В Германии призвали дать прямой ответ на угрозы сенаторов США

Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2».
RT на русском11:17
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Нурмагомедов поддержал потребовавшего титульный бой Магомедшарипова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поддержал соотечественника Забита Магомедшарипова, который обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и потребовал титульный поединок.
Lenta.ru14:37
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Осужденные члены «Нового величия» потребуют отмены приговора в ЕСПЧ

В декабре 2019 года в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин объявил, что целью организации «Новое величие» было свержение власти неконституционным путем, а его участники готовились к боевым действиям и терактам.
Известия15:57

В Ростовской области выявили 16 случаев крымской лихорадки

В Ростовской области с начала сезона зарегистрировали 16 лабораторно подтвержденных случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), сообщает пресс-служба управления роспотребнадзора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону07:57

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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