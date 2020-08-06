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РБК
РБК

В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на продажу жилья экономкласса, которые в этом же году (в 2020) купят квартиру в новостройках или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных ипотечных программ.В источнике
С чего всё началось
Известия

С плеч налог: в РФ хотят отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Предполагается, что подоходный налог не будут платить те, кто купит в этом же году новую квартиру на первичном рынке или в течение года с момента продажи жилья экономкласса приобретет другое с использованием государственных льготных ипотечных программ.
Известия17:01
Подробнее о событии
РБК

В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

РБК09:28
REGNUM

Финансовые власти РФ выступят против любого снижения налогов – Хазин

REGNUM10:21
Известия

Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Известия19:00
Телеканал 360°

В России предложиди отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Телеканал 360°21:51
ТАСС

«Известия»: ОНФ предлагает отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса в 2020 году

ТАСС20:39
Комсомольская правда

В России могут отменить налог за продажу жилья экономкласса

Комсомольская правда02:04
URA.Ru

Россиян освободят от налога при продаже жилья. Но есть оговорка

URA.Ru17:41

В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка

Пятнадцатилетняя девочка скончалась в Среднеуральском монастыре, который удерживает лишенный священного сана схимонах Сергий, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка
РИА Новости13:45
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Американский инфекционист признал ситуацию с коронавирусом в США наихудшей в мире

Ситуация с коронавирусом в США является наихудшей в мире, заявил инфекционист из правительственной рабочей группы по коронавирусу, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний при Министерстве здравоохранения США Энтони Фаучи, слова которого передает Business Insider.
Взгляд.ру11:32

Российский МиГ-29 «уничтожил» американский MIM-23

Истребители МиГ-29 российского производства в конце июля уничтожили разработанные американцами зенитные ракетные комплексы средней дальности MIM-23 Hawk, расположенные под городом Сирт в Ливии, утверждает Defence24.
Lenta.ru04:12
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Зеленский экстренно соберет Раду для повышения минимальной зарплаты

Киев, 6 августа 2020, 16:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уже «буквально сегодня» внесет в Верховную раду законопроект, который предусматривает с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.
REGNUM09:17
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Магомедшарипов потребовал у UFC бой против чемпиона

Российский боец смешанного стиля (UFC) Забит Магомедшарипов обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), потребовав титульного поединка с действующим обладателем пояса Александром Волкановски из Австралии.
Lenta.ru10:36
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