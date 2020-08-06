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REGNUM
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В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Москва, 6 августа 2020, 09:09 — REGNUM Жители России, которые в 2020 году продали недвижимость экономкласса и приобрели или в течение года с момента продажи приобретут новое жилье с использованием льготных госпрограмм, предлагают освободить от уплаты налога на добавленную стоимость.В источнике
С чего всё началось
Известия

С плеч налог: в РФ хотят отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Предполагается, что подоходный налог не будут платить те, кто купит в этом же году новую квартиру на первичном рынке или в течение года с момента продажи жилья экономкласса приобретет другое с использованием государственных льготных ипотечных программ.
Известия17:01
Подробнее о событии
Царьград

Жителей России могут освободить от налога при продаже жилья

Царьград02:16
Комсомольская правда

В России могут отменить налог за продажу жилья экономкласса

Комсомольская правда02:04
Известия

Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Известия19:00
ТАСС

«Известия»: ОНФ предлагает отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса в 2020 году

ТАСС20:39
News.ru

В РФ предложили отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020 году

News.ru20:37
Телеканал 360°

В России предложиди отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Телеканал 360°21:51
URA.Ru

Россиян освободят от налога при продаже жилья. Но есть оговорка

URA.Ru17:41
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Минприроды: в Омске превышены выбросы по сероводороду

Зафиксировано превышение сероводорода от 1,4 до 3,1 ПДК в разных точках города: природный парк «Птичья гавань», район улиц Дмитриева и Лукашевича, у школы милиции, у Ленинградской площади, в районе кинотеатра «Кристалл», ОмГТУ, ОмГМА на Мира, 9, пересечение проспекта Мира и Нефтезаводской.
РИА ОмскИнформ00:48
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Интерфакс22:12
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«ВымпелКом» отказался от навязывания токсичного контента

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РБК01:40
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