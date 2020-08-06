В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса
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Москва, 6 августа 2020, 09:09 — REGNUM Жители России, которые в 2020 году продали недвижимость экономкласса и приобрели или в течение года с момента продажи приобретут новое жилье с использованием льготных госпрограмм, предлагают освободить от уплаты налога на добавленную стоимость.В источнике
С чего всё началось
С плеч налог: в РФ хотят отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса
Предполагается, что подоходный налог не будут платить те, кто купит в этом же году новую квартиру на первичном рынке или в течение года с момента продажи жилья экономкласса приобретет другое с использованием государственных льготных ипотечных программ.
Известия17:01
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