В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса
Смотрите также
Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы
SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты Starship
В пяти регионах России задержаны 25 подпольных оружейников
В Казани по требованию ГИБДД ликвидировали парковку для женщин
Запуск ВСМ Москва – Петербург запланирован на 2026 год
Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»
У попавшей в рейтинг Forbes Полины Гагариной нашли долги за услуги ЖКХ
Звезда «Уральских пельменей» может пойти на завод из-за безденежья
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года
Поклонницы Ефремова напали в суде на журналистку
Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
В Москве возбудили дело из-за наезда автомобиля на двух пешеходов
В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
«Локомотив» расстался с Джефферсоном Фарфаном
Полиция Кипра разыскивает россиянина из-за взрыва селитры в Ливане
Правительство РФ выделит ещё 14 млрд рублей на надбавки медикам
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа
Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года
Мишустин объявил об экспертизе правил русской орфографии и пунктуации
МИД РФ назвал бездоказательными обвинения в пропаганде со стороны США
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки 1945 года
Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
В МВД Белоруссии опровергли задержание главы штаба Тихановской
Москва, 6 августа 2020, 09:09 — REGNUM Жителей России, которые в 2020 году продали недвижимость экономкласса и приобрели или в течение года с момента продажи приобретут новое жилье с использованием льготных госпрограмм, предлагают освободить от уплаты подоходного налога.В источнике
С чего всё началось
С плеч налог: в РФ хотят отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса
Предполагается, что подоходный налог не будут платить те, кто купит в этом же году новую квартиру на первичном рынке или в течение года с момента продажи жилья экономкласса приобретет другое с использованием государственных льготных ипотечных программ.
Известия17:01
Подробнее о событии