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REGNUM
REGNUM

В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.В источнике
Ярослав Ниловроссийский политик
Я за любые дополнительные меры поддержки, особенно, когда эти меры направлены на укрепление института семьи, на поддержку многодетных семей. Это одновременно решается и демографический вопрос сразу же, и решаются вопросы качества жизни и продолжительности жизни.
С чего всё началось
RT на русском

В России предложили отменить имущественный налог ряду семей

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась в правительство с предложением отменить имущественный налог многодетным семьям до достижения 18 лет младшим ребёнком. Об этом общественница рассказала в беседе с RT.
RT на русском23:00
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РИА Новости

В Госдуме оценили идею отменить имущественный налог для многодетных семей

РИА Новости04:24
Телеканал 360°

Депутат Госдумы оценил идею Волынец об отмене имущественного налога для ряда российских семей

Телеканал 360°04:13
URA.Ru

Многодетных россиян захотели освободить от главного налога

URA.Ru23:46
РБК

Правительству предложили избавить многодетных от налога на имущество

РБК01:46
Комсомольская правда

Многодетных могут освободить от имущественного налога

Комсомольская правда01:10
Известия

В России предложили отменить имущественный налог для ряда семей

Известия00:00
RT на русском

В Госдуме оценили идею отменить имущественный налог ряду семей

RT на русском03:56

Газпром инвестирует 4 млрд рублей в газификацию Архангельской области

Архангельск, 1 сентября 2020, 09:28 — REGNUM Соглашение об инвестициях в газификацию Архангельской области подпишут 1 сентября председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и врио губернатора региона Александр Цыбульский.
REGNUMвчера в 02:28
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ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ02:33
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Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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Гинцбург рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом

Риск повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2 существует, заявил РИА Новости глава Национального исследовательского центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости04:46
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В Волгограде кондуктору сломали ребра из-за требования надеть маску

Мужчина избил кондуктора троллейбуса в Волгограде, у которой с его девушкой разгорелся конфликт из-за требования надеть маску, у женщины сломаны два ребра и закрытая черепно-мозговая травма, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
РИА Новости05:08
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