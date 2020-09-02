В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Ярослав Нилов российский политик Я за любые дополнительные меры поддержки, особенно когда эти меры направлены на укрепление института семьи, на поддержку многодетных семей. Это одновременно решается и демографический вопрос сразу же, и решаются вопросы качества жизни и продолжительности жизни.