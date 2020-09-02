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REGNUM
REGNUM

В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.В источнике
Ярослав Ниловроссийский политик
Я за любые дополнительные меры поддержки, особенно когда эти меры направлены на укрепление института семьи, на поддержку многодетных семей. Это одновременно решается и демографический вопрос сразу же, и решаются вопросы качества жизни и продолжительности жизни.
С чего всё началось
RT на русском

В России предложили отменить имущественный налог ряду семей

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась в правительство с предложением отменить имущественный налог многодетным семьям до достижения 18 лет младшим ребёнком. Об этом общественница рассказала в беседе с RT.
RT на русском23:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Сенатор: отмена налога на имущество станет подспорьем для многодетных

РИА Новости06:17
URA.Ru

Многодетных россиян захотели освободить от главного налога

URA.Ru23:46
RT на русском

В Госдуме оценили идею отменить имущественный налог ряду семей

RT на русском03:56
РБК

Правительству предложили избавить многодетных от налога на имущество

РБК01:46
Комсомольская правда

Многодетных могут освободить от имущественного налога

Комсомольская правда01:10
Известия

В России предложили отменить имущественный налог для ряда семей

Известия00:00
Телеканал 360°

Депутат Госдумы оценил идею Волынец об отмене имущественного налога для ряда российских семей

Телеканал 360°04:13

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов
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Российскую вакцину от коронавируса испытали на людях старше 70 лет

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Россия предлагает космическим туристам слетать на МКС на 30 дней

Россия предлагает космическим туристам полеты на Международную космическую станцию по расширенной программе с увеличенным временем пребывания на МКС - до одного месяца, сообщил гендиректор "Главкосмоса" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов.
РИА Новости07:09