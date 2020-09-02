В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей
Смотрите также
В Башкирии задержали подозреваемых в убийстве 100-летнего ветерана
Российскую вакцину от коронавируса испытали на людях старше 70 лет
Умерла актриса Ирина Печерникова
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Экс-замглавы Генштаба Арсланову предъявили новое обвинение
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Сын Виктора Цоя попросил запретить прокат фильма Учителя о музыканте
Минобороны рассекретило документы о завершении Второй мировой войны
Песков: Россия не обсуждает размещение военной базы в Белоруссии
Вирусолог рассказал, когда россияне смогут снять защитные маски
В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на Генассамблее ООН
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Прокуратура ФРГ отказалась признавать дело Навального «особым случаем»
В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на Генассамблее ООН
Театры, кинотеатры и фуд-корты откроются в Петербурге с 12 сентября
NI назвал новое российское оружие убийцей западных танков
Умер народный артист России Борис Клюев
«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.В источнике
Я за любые дополнительные меры поддержки, особенно когда эти меры направлены на укрепление института семьи, на поддержку многодетных семей. Это одновременно решается и демографический вопрос сразу же, и решаются вопросы качества жизни и продолжительности жизни.
С чего всё началось
В России предложили отменить имущественный налог ряду семей
Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась в правительство с предложением отменить имущественный налог многодетным семьям до достижения 18 лет младшим ребёнком. Об этом общественница рассказала в беседе с RT.
RT на русском23:00
Подробнее о событии