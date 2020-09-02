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REGNUM
REGNUM

В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В России предложили отменить имущественный налог ряду семей

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась в правительство с предложением отменить имущественный налог многодетным семьям до достижения 18 лет младшим ребёнком. Об этом общественница рассказала в беседе с RT.
RT на русском23:00
Подробнее о событии
RT на русском

В Госдуме оценили идею отменить имущественный налог ряду семей

RT на русском03:56
РБК

Правительству предложили избавить многодетных от налога на имущество

РБК01:46
URA.Ru

Многодетных россиян захотели освободить от главного налога

URA.Ru23:46
РИА Новости

В России хотят отменить налог на имущество для ряда семей

РИА Новости00:46
Известия

В России предложили отменить имущественный налог для ряда семей

Известия00:00
Life.ru

В России предлагают избавить многодетные семьи от имущественного налога

Life.ru23:54
Комсомольская правда

Многодетных могут освободить от имущественного налога

Комсомольская правда01:10

Умерла российская и советская актриса Ирина Печерникова

Актриса снималась в фильмах «Города и годы», «34-ый скорый», «Каменный гость», а самая известная её работа – в картине «Доживём до понедельника», где Печерникова играла преподавательницу английского языка.
Эхо Москвы03:01
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Вакцину от COVID используют на добровольцах старше 60 лет

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российскую вакцину от коронавируса испытают на добровольцах старше 60 лет в случае получения разрешения на ее применение для старших возрастных групп.
Газета.Ru03:02
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ТАСС: бывший партнер Фургала признал вину в организации убийств

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ведомости03:20
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США отказались разрабатывать вакцину от коронавируса в проекте COVAX

Вашингтон продолжит сотрудничать с другими государствами для обеспечения победы над коронавирусом, сообщил Дир. Однако Соединенные Штаты не намерены участвовать в инициативе COVAX, которая "находится под влиянием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", отметил он.
Политика Сегодня04:03
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Прокуратура Германии не сочла дело Навального «особым случаем»

«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом», – цитируют «РИА Новости» ответ прокуратуры на запрос о деле Навального.
Ведомости03:28
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Канализационные стоки в районе Новороссийска видны даже из космоса

Как рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории дистанционного зондирования Земли Института географии РАН, кандидат географических наук Лев Десинов, который следит за нашей планетой из космоса, в окрестностях Новороссийска отчетливо видны три крупных слива: в самой Цемесской бухте, в Южной Озереевке и в районе Геленджика.
Наша газета (Новороссийск)31 августа в 13:30
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