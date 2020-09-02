В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей
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В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей
«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.В источнике
С чего всё началось
В России предложили отменить имущественный налог ряду семей
Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась в правительство с предложением отменить имущественный налог многодетным семьям до достижения 18 лет младшим ребёнком. Об этом общественница рассказала в беседе с RT.
RT на русском23:00
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