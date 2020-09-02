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REGNUM
REGNUM

В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В России предложили отменить имущественный налог ряду семей

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась в правительство с предложением отменить имущественный налог многодетным семьям до достижения 18 лет младшим ребёнком. Об этом общественница рассказала в беседе с RT.
RT на русском23:00
Подробнее о событии
РБК

Правительству предложили избавить многодетных от налога на имущество

РБК01:46
Комсомольская правда

Многодетных могут освободить от имущественного налога

Комсомольская правда01:10
URA.Ru

Многодетных россиян захотели освободить от главного налога

URA.Ru23:46
Известия

В России предложили отменить имущественный налог для ряда семей

Известия00:00
Life.ru

В России предлагают избавить многодетные семьи от имущественного налога

Life.ru23:54
РИА Новости

В России хотят отменить налог на имущество для ряда семей

РИА Новости00:46
RT на русском

В России предложили отменить имущественный налог ряду семей

RT на русском23:00

В Приморье из-за тайфуна попросили всех покинуть побережье

Срочно покинуть морское побережье просят всех отдыхающих из-за надвигающегося на Приморский край урагана, вызванного прохождением тайфуна "Майсак", сообщается на сайте регионального учреждения по делам ГО и ЧС.
1:02
Российская газета23:23
1

Премьер Польши обвинил СССР и Германию в начале Второй мировой войны

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, ответственность за начало Второй мировой войны лежит как на гитлеровской Германии, так и на Советском Союзе под руководством Иосифа Сталина.
News.ruвчера в 03:13
227

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
ТАСС02:06
14

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма.
Известия21:05
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Более 750 тыс. записей в электронную медкарту внесли москвичи с марта

Более 750 тыс. записей внесли москвичи в раздел "Дневник здоровья" электронной медкарты на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.Инфо" с конца марта, сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса социального развития.
ТАСС01:31
4

Канализационные стоки в районе Новороссийска видны даже из космоса

Как рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории дистанционного зондирования Земли Института географии РАН, кандидат географических наук Лев Десинов, который следит за нашей планетой из космоса, в окрестностях Новороссийска отчетливо видны три крупных слива: в самой Цемесской бухте, в Южной Озереевке и в районе Геленджика.
Наша газета (Новороссийск)31 августа в 13:30
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Югра переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу

Ханты-Мансийск, 1 сентября 2020, 17:33 — REGNUM Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила 1 сентября 2020 года о переходе региона к третьему этапу снятия ограничений, введённых ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUMвчера в 10:33
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ВШЭ подтвердила увольнение профессора Гусейнова

Пресс-служба Высшей школы экономики (ВШЭ) подтвердила РИА Новости, что профессор Гасан Гусейнов, назвавший в одном из своих постов на Facebook русский язык убогим, больше не входит в число сотрудников вуза.
РИА Новостивчера в 13:59
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Президент Венесуэлы обвинил Трампа в организации его убийства

Я стал жертвой самой грубой агрессии. Власти США предложили 15 миллионов долларов за мою голову. Дональд Трамп это одобрил, я не преувеличиваю. Они планируют направить группу снайперов или нанять снайперов в Венесуэле, чтобы ликвидировать меня. Так решил Трамп.
Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Политика Сегодня22:24