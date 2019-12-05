В России предлагают пересмотреть ограничение на торговлю сигаретами в радиусе 100 м от образовательных учреждений. Это следует из письма ритейлеров вице-премьеру Алексею Гордееву (документ есть у «Известий»).

с чего всё началось

Запрет на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений требует пересмотра, заявили ассоциации, объединяющие участников сетевой и несетевой розничной торговли, в письме вице-премьеру РФ Алексею Гордееву. Об этом 5 декабря сообщают «Известия».

В России предложили отменить запрет на торговлю сигаретами у школ

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