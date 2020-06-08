Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект о введении нижнего порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочным договорам и неполный день. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается.

с чего всё началось

«Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час», — говорится в проекте. Предполагается, что сумма подлежит индексации раз в год. Документ направлен в правительство для заключения.

В Госдуме разработали проект о почасовой оплате труда

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