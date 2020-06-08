Общество
RT на русскомВ Госдуме разработали проект о почасовой оплате труда
«Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час», — говорится в проекте. Предполагается, что сумма подлежит индексации раз в год. Документ направлен в правительство для заключения.
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с чего всё началось
Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект о введении нижнего порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочным договорам и неполный день. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается.РИА Новости01:04
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В Москве умер ещё 51 пациент с коронавирусом
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Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты
По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
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Наука
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На Земле обнаружено место с самым чистым воздухом.
Evo-rus.com вчера в 00:29
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На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири
РИА Новости вчера в 19:31
Шоу-бизнес
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News.ru вчера в 22:20
Шоу-бизнес
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РБК вчера в 14:41
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
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Энергетика
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Аргументы и Факты - Алтай вчера в 03:00
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, сообщил своим фанатам о том, что завершает профессиональную карьеру бойца.
FightTime.ru вчера в 02:26
Общество
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Кемерово, 8 июня 2020, 07:29 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
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Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
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The GEEK вчера в 03:17
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Тренеры по физической подготовке: Александр Трошин, Юрий Жданов Тренер-методист – Ларс Юханссон С конца января 2020 года Брагин был старшим тренером сборной России.
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Страны ОПЕК договорились продлить на месяц сокращение добычи нефти
Александр Новак подчеркнул, что любое сокращение – это временное явление.
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Футбол
АЕК под руководством Карреры сыграл вничью с «Панатинаикосом»
В следующем туре АЕК в гостях сыграет против ОФИ, а Панатинаикос на своем поле встретится с ПАОКом.
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В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины
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RT на русском вчера в 11:15