"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона. Согласно документу, эта сумма должна индексироваться раз в год. Сейчас часовая ставка высчитывается из МРОТ: с мая по июль она составляет от 89,85 до 65,92 рубля.

с чего всё началось

Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект о введении нижнего порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочным договорам и неполный день. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается.

В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

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