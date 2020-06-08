Общество
РИА НовостиВ Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект о введении нижнего порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочным договорам и неполный день. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается.
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с чего всё началось
"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона. Согласно документу, эта сумма должна индексироваться раз в год. Сейчас часовая ставка высчитывается из МРОТ: с мая по июль она составляет от 89,85 до 65,92 рубля.РИА Новости01:04
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Общество
Пропускной режим в Москве отменяется с 9 июня
Блог мэра Москвы В подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования.
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Общество
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Известия 07:19
Происшествия
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Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
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Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
Общество
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Интерфакс 04:23
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
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Известия 07:29
Общество
Мишустин сообщил, когда можно подать заявления в вузы
Российские выпускники смогут подавать заявления в университеты и институты с 20 июня, в том числе и дистанционно.
News.ru 06:43
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Артист попал в больницу, после чего заявил, что «много боли» ему причинила Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он на тот момент разводился.
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Экономика
Петербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5%
Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.
REGNUM 04:00
Религия
Русская православная церковь 8 июня празднует День Святого Духа
ИА Красная Весна 04:53
Армия и оружие
Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины
Центр Хруничева, входящий в «Роскосмос», возобновляет производство легких конверсионных ракет «Рокот» на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических РС -18Б «Стилет» (УР-100Н УТТХ).
Известия 06:22
Общество
У экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана обнаружили коронавирус
Коммерсантъ 07:09
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж
Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Путешествия
В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм
Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
Политика
Путин рассказал, чему уделили особое внимание при обсуждении поправок
Особое внимание при обсуждении поправок в конституцию РФ уделили вопросам социальной справедливости, предложенные нормы закрепляют госгарантии адресной социальной поддержки и должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:39
Общество
СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева тепло поздравила мужа с медной свадьбой
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Летидор 04:30
Экономика
Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом
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РБК 07:18
Игры
В Cyberpunk 2077 примерно в 3 раза больше способов прохождения квестов, чем в «Ведьмаке 3»
Разработчики считают, что скачок в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 после «Ведьмаке 3» сопоставим с различием дизайна уровней в «Ведьмаке 2» и «Ведьмаке 3». В Cyberpunk 2077 примерно в 3 раза больше способов прохождения квестов, чем в третьем «Ведьмаке».
Cyber.sports.ru 03:46
Футбол
Жена Погребняка: наша семья излечилась от коронавируса
Мария Погребняк, жена форварда "Урала" из Екатеринбурга Павла Погребняка, сообщила, что вся их семья за исключением матери игрока вылечилась от COVID-19, передает канал "360".
Газета.Ru 07:32
Гаджеты
Представлен ПК-корпус SilverStone CS330
Компания SilverStone пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CS330, которая подойдет для создания компактного сервера или системы хранения данных.
Megaobzor.com 05:41
Общество
Кадыров поручил помочь 200 женихам с выкупом невест
Грозный, 8 июня 2020, 12:51 — REGNUM Более 200 чеченских женихов получат средства для выкупа невесты.
REGNUM 05:51
Гаджеты
В России открыт предзаказ на Sony Xperia 1 II
Компания Sony сегодня объявила старт предзаказа на флагманскую модель Xperia 1 II. Стоимость составляет 79 990 рублей.
ITZine.ru 05:08
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал неоднородное лето в России.
RT на русском 07:32
Авто
4 главных способа экономии для автомобилиста
Водители рассказали о лучших способах экономии, которые сохранят семейный бюджет и не навредят машине.
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