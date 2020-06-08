Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект о введении нижнего порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочным договорам и неполный день. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

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