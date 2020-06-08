"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона. Согласно документу, эта сумма должна индексироваться раз в год. Сейчас часовая ставка высчитывается из МРОТ: с мая по июль она составляет от 89,85 до 65,92 рубля.

с чего всё началось

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час. Соответствующий законопроект направили в правительство парламентарии от ЛДПР, передает РИА Новости.

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

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