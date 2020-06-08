Общество
Lenta.ruВ России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час. Соответствующий законопроект направили в правительство парламентарии от ЛДПР, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить3,3K
с чего всё началось
"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона. Согласно документу, эта сумма должна индексироваться раз в год. Сейчас часовая ставка высчитывается из МРОТ: с мая по июль она составляет от 89,85 до 65,92 рубля.РИА Новости01:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 10:48, Ашберн
Происшествия
В Туле на ул. Октябрьская водитель автобуса спровоцировал массовое ДТП
Тульские Известия 09:39
Общество
В Москве сохраняется масочный режим
Все вновь открывшиеся организации будут обязаны соблюдать требования курирующих их городских департаментов и предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 08:57
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж
Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
Футбол
Зинченко назвал бредом слова о желании получить российское гражданство
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко отреагировал на информацию агента Олега Ерёмина, заявившего о желании украинского футболиста получить гражданство Российской Федерации.
Евро-футбол.ру 07:52
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков-младший показал три поколения своей семьи
Известный певец и музыкант Владимир Пресняков очень любит свою семью. Он часто делится фотографиями с любимыми родственниками в Instagram.
Летидор вчера в 04:10
Фигурное катание
Полине Шелепень предлагали работу в школе Тутберидзе
Тренер фигуристов, в прошлом одиночница сборной России Полина Шелепень рассказала, что ей предлагали работу в школе Этери Тутберидзе.
Спорт день за днем 08:45
Здоровье
В Свердловской области подтвердили 249 случаев коронавируса
В Свердловской области официально подтверждено еще 249 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Политсовет 03:43
Шоу-бизнес
Солистка группы «2Маши» Мария Шейх впервые стала мамой
Мария Шейх стала мамой очаровательной дочурки, только вот ее имя пока держит в секрете.
StarHit.ru 06:35
Армия и оружие
Forbes назвал самые секретные подлодки России
Журналисты престижного американского журнала Forbes назвали самыми секретными подводными лодками, которые создаются на российских предприятиях, «Хабаровск» и «Белгород».
Дни24 06 июня в 12:07
Общество
В Петербурге открываются непродовольственные магазины
Gazeta.SPb 02:18
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди.
Piter.tv вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал вчера в 13:42
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Авто
Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП
AvtoVolgograda.ru 07:08
Путешествия
В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм
Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
Здоровье
Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа начнется в августе
Вакцина против гриппа уже производится, планируется, что в августе в России начнется вакцинация, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 06 июня в 08:42
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Здоровье
Минздрав решил изменить правила медосвидетельствования для водителей
Минздрав России подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей.
Znak.com 05 июня в 15:46
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку
RuNews24.ru 02:42
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана
Piter.tv вчера в 08:32
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял часть ограничений, введенных из-за пандемии.
Коммерсантъ Екатеринбург 10:42
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Общество
В Петербурге назвали районы, где больше всего больных коронавирусом
По количеству людей, находящихся под наблюдением – 7,3 тысячи человек - с большим отрывом лидирует Приморский район, сообщает «Агентство бизнес-новостей».
Newia.ru 10:18
Общество
Синоптики прогнозируют жару до 40 градусов на юге России
"На юге европейской территории России 8-13 июня сохранится жаркая погода: в Волгоградской области максимальная температура днем 30-35 градусов тепла, что на 6-9 градусов выше нормы, 12-13 июня 30-40 градусов тепла; в Астраханской области 35-42 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше нормы", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:19
Общество
Главу Росприроднадзора заметили на борту частного бизнес-джета, оплаченного «Норникелем»
«Норникель» оплатил перелет частным бизнес-джетом для главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая осмотрела место разлива дизтоплива в Красноярском крае.
Первое антикоррупционное СМИ 07:25
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06 июня в 05:16
Политика
Из Чехии высылают двух российских дипломатов
Газетчики утверждали, что российские дипломаты привезли в Чехию яд рицин для отравления муниципальных чиновников, которые были причастны к сносу в Праге памятника маршалу Ивану Коневу и переименованию площади напротив российского посольства в честь Бориса Немцова.
Наша версия вчера в 11:10